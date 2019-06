Il Calciomercato della Juventus si infiamma. De Ligt è ad un passo dai bianconeri, l’accordo tra il club e il giocatore sarebbe stato trovato, la trattativa con l’Ajax è partita e, secondo Tuttosport, già entro la fine della settimana la trattativa si potrebbe chiudere con esito positivo. I bianconeri hanno fretta di chiudere perché non vogliono che qualcuno possa inserirsi mettendo i bastoni tra le ruote ad un affare che è molto vicino alla conclusione.

Ieri si è parlato di un ritorno di fiamma del Barcellona, ma i blaugrana non vogliono alzare la propria proposta di ingaggio, più bassa rispetto a quella della Juve, e sono tagliati fuori da Raiola. Il potente agente non ha poi gradito il cambio di rotta del Paris Saint Germain dopo l’approdo a Parigi di Leonardo. La concorrenza è stata battuta, Paratici ha in mano De Ligt e non vede l’ora di annunciarlo, i prossimi potrebbero essere i giorni giusti.

Juventus: è quasi tutto fatto per De Ligt

Con De Ligt, il calciomercato della Juventus centrerebbe uno degli obiettivi più importanti dell’estate. Dopo l’addio di Barzagli e Caceres la batteria di centrale è rimasta scoperta, Chiellini, Bonucci e Rugani non possono bastare per tre competizioni, e così la priorità era trovare un giocatore che potesse completare il muro bianconero. Dopo tanti nomi, la Juve ha deciso di provare l’affondo per l’olandese e il colpo sembra proprio essere andato a segno.

L’accordo con il diciannovenne olandese è pronto ad essere ratificato: contratto da cinque con stipendio da 7 milioni di euro fissi e cinque di bonus facili da raggiungere per arrivare alla stratosferica cifra di 12 milioni all’anno. Così De Ligt è pronto a diventare il secondo giocatore più pagato dei bianconeri, dietro a Ronaldo con i suoi trenta milioni, e a Dybala che ha un ingaggio di 7 a stagione. Giovane, titolare della sua Nazionale, fisico importante, buona velocità di base, talento difensivo stratosferico e qualche difetto da correggere in fase di impostazione, questo è De Ligt, questo è il colpo di mercato che mette a posto la difesa di Sarri che ora ha solo l’imbarazzo della scelta.

Partita la trattativa Juventus-Ajax per De Ligt

Il puzzle del calciomercato della Juventus sulla questione De Ligt si sta così completando. Già partita anche la trattativa con l’Ajax che chiede 70 milioni per il cartellino e non si opporrà in alcun modo alla cessione. Nella giornata di ieri si è sparsa la voce, sicuramente non infondata, di un inserimento del cartellino di Moise Kean nell’affare. L’idea non è per nulla campata per aria, il bizzoso attaccante ha molti estimatori tra i lancieri, primo fra tutti Ten Hag che gli garantirebbe molti più minuti rispetto a Sarri.

Il segnale che qualcosa attorno a Kean sta cambiando è che la trattativa per il rinnovo del contratto è entrata in stand by dopo che nel finale di stagione sembrava invece aver avuto una decisa accelerata. La Juve potrebbe davvero privarsi del suo giovanissimo bomber, lo scambio con l’Ajax permetterebbe di abbassare la cifra chiesta dagli olandesi, dettaglio che sicuramente sarebbe apprezzato sotto la Mole. Con l’arrivo di De Ligt cambieranno le gerarchie in difesa, Bonucci e Chiellini saranno ancora le colonne bianconere, ma tra età e problemi fisici soprattutto del secondo, tantissimo spazio avrà il nuovo acquisto.

Il quarto centrale potrebbe non essere Daniele Rugani, con così tanta concorrenza è possibile che venga ceduto. Al suo posto sta salendo giorno dopo giorno la possibilità che rimanga alla Continassa il giovane Demiral, acquistato per 15 milioni di euro. Queste sono però questioni di campo su cui influirà solo il parere di Sarri una volta iniziato il ritiro, ora è il calciomercato a tenere banco in casa Juventus con De Ligt pronto ad arrivare a Torino già entro al fine della settimana.