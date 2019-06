Il mercato è pronto a rubare la scena dell'estate calcistica, dopo le ufficializzazioni dei nuovi tecnici nelle principali società di Serie A. Proprio la Juventus, nominato Maurizio Sarri come allenatore, è pronta a regalare al toscano giocatori funzionali al suo gioco offensivo. Come scrive Tuttosport, la Juventus potrebbe trovare dei fedeli alleati in alcuni procuratori. L'anno scorso è stato il caso di Jorge Mendes, agente sportivo fra gli altri di Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo.

Pubblicità

Pubblicità

Grazie al suo prezioso lavoro, la dirigenza bianconera ha potuto accogliere due grandi calciatori nella rosa, proprio come i due portoghesi prima menzionati. Quest'estate invece, l'alleato per eccellenza potrebbe essere Mino Raiola: l'agente sportivo italiano potrebbe favorire l'arrivo a Torino di due grandi giocatori.

Raiola potrebbe portare De Ligt e Pogba a Torino

Secondo il noto giornale sportivo torinese, l'agente sportivo Mino Raiola potrebbe portare a Torino due suoi assistiti: parliamo di De Ligt, centrale difensivo olandese dell'Ajax e Paul Pogba, mediano francese del Manchester United.

Per quanto riguarda l'olandese, la trattativa fra Ajax e Barcellona sarebbe saltata, ma attualmente in vantaggio ci sarebbe il Paris Saint Germain. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, la Juventus avrebbe offerto all'Ajax 85 milioni di euro per il difensore della nazionale olandese. Altro giocatore che interessa alla Juventus e che è assistito da Raiola è Paul Pogba, che difficilmente resterà al Manchester United, a maggior ragione perché la società inglese non disputerà la Champions League la prossima stagione.

Pubblicità

Lo United lo valuta almeno 120 milioni di euro, e per diminuire l'esborso economico la Juventus potrebbe inserire delle contropartite tecniche gradite alla società inglese. A quest'ultima interesserebbero Joao Cancelo, Douglas Costa e Paulo Dybala.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di due giocatori importanti (ma costosi) come De Ligt e Pogba comporterà necessariamente qualche cessione pesante. I maggiori indiziati a lasciare Torino sono diversi: si va dal terzino portoghese Joao Cancelo al brasiliano Alex Sandro, fino ad arrivare a Cuadrado, Khedira e Mandzukic.

Il ritorno di Higuain dopo il prestito al Chelsea potrebbe essere solo di passaggio: nonostante Sarri sia un'estimatore della punta argentina, ques'ultima potrebbe essere ceduta, insieme a Mandzukic. Tali cessioni potrebbero servire per finanziare l'acquisto del vero obiettivo come centravanti del tecnico toscano: parliamo di Mauro Icardi, in uscita dall'Inter.