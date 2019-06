La Juventus in questi giorni si sta muovendo su due fronti: il primo è quello legato al nuovo allenatore e il secondo riguarda il mercato. Al momento, i bianconeri stanno ancora vagliando varie ipotesi per la panchina. La pista più accreditata sembra essere quella che porta a Maurizio Sarri, ma anche le voci riguardanti altri tecnici non accennano a diminuire. In particolare ci sono ancora molti rumors legati a Pep Guardiola. Del tecnico catalano ne ha parlato anche Andrea Barzagli, che ieri era presente a Catanzaro al premio Nicola Ceravolo. Il numero 15 della Juve si è espresso proprio in merito al sogno Guardiola: "Se devo agganciarmi al discorso Guardiola, ogni tanto è bello sognare".

Barzagli parla di Sarri e Guardiola

Andrea Barzagli ieri sera era a Catanzaro e ha parlato di diversi argomenti legati alla Juve. Ovviamente le domande più incalzanti sono state quelle sul nuovo allenatore e il numero 15 juventino si è detto certo che la società sceglierà l'uomo giusto. Barzagli ha anche parlato dei singoli nomi che stanno circolando in ottica Juve: "Sarri? Lo danno per scontato, ma la decisione non è ancora arrivata". Poi il difensore toscano ha parlato anche della suggestione Guardiola, che in qualche modo può essere paragonata alla trattativa che lo scorso anno portò Cristiano Ronaldo a Torino: "Magari, dopo l’anno scorso, quando è arrivato Cristiano Ronaldo nonostante nessuno ci credesse, sognare ci può stare".

Juventus, Barzagli parla di Guardiola

In ogni caso Barzagli non ha voluto esporsi più di tanto, anche perché come ha sottolineato lui stesso non conosce la situazione della Juve. Il difensore, così come i tifosi bianconeri, probabilmente dovranno attendere ancora un po' per capire quale sarà la decisione della società: "Vedremo quando la società farà il suo annuncio", ha così concluso Barzagli.

I tifosi della Juve continuano a sognare

Lo ha confermato anche Andrea Barzagli: ogni tanto è bello sognare e infatti i tifosi della Juventus lo stanno facendo.

Il desiderio dei supporters bianconeri sembra essere quello che porta a Pep Guardiola. I fans della 'Vecchia Signora' sono alla continua ricerca di news che possano portare qualche indizio in più in merito ad un possibile approdo a Torino del tecnico catalano. Infatti, dallo scorso 12 maggio la parola più ricercata su google, vicino a quella 'Juve', è proprio 'Guardiola'. Un leggero calo si è verificato solo qualche giorno fa, quando ormai sembrava certo l'approdo in bianconero di Sarri.

Poi le ricerche sono riprese e la caccia alle ultime notizie su Guardiola alla Juve sono ripartite con grande enfasi e probabilmente proseguiranno fino a quando non verrà dato l'annuncio ufficiale del nuovo tecnico juventino.