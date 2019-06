Domenica 9 giugno si è disputata la finale di Nations League, che ha visto scontrarsi Portogallo ed Olanda, con la nazionale lusitana che ha trionfato grazie ad un gol di Gonzalo Guedes. Il match ha visto protagonista Cristiano Ronaldo, come al solito è il trascinatore del 'suo' Portogallo. Nella difesa olandese ha giocato un obiettivo di mercato della Juventus, De Ligt dell'Ajax, che ha dichiarato che a fine partita il portoghese si sia avvicinato a lui e lo avrebbe invitato a trasferirsi alla Juventus la prossima stagione.

Come è noto, il centrale olandese è uno dei nomi più chiacchierati sul mercato a livello europeo, con i principali top club che sarebbero pronti a presentare un'importante offerta. Fino a poco tempo fa, De Ligt era dato vicinissimo al Barcellona, negli ultimi giorni però sarebbe rimbalzata una voce che confermerebbe come il giocatore vorrebbe giocare titolare per continuare a crescere e nella società catalana non avrebbe probabilmente questa garanzia.

Cristiano Ronaldo invita De Ligt alla Juve.

Proprio l'olandese si è reso protagonista di un curioso siparietto con Cristiano Ronaldo nel post partita della finale di Nations League: il portoghese avrebbe chiesto al giocatore dell'Ajax di trasferirsi alla Juventus.

Cristiano Ronaldo ha chiesto a De Ligt di andare alla Juventus

Come anticipato nell'introduzione, il portoghese avrebbe chiesto all'olandese di trasferirsi alla Juventus e De Ligt sarebbe rimasto un po' sorpreso da questa richiesta e avrebbe reagito con una risata.

Il motivo era perché non aveva capito bene la domanda che gli aveva posto Cristiano Ronaldo.

Non possiamo quindi escludere la possibilità da parte della Juventus di investire sull'olandese, considerando che il giocatore è rappresentato da Mino Raiola, noto procuratore grande amico del vice presidente della Juventus Pavel Nedved. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, si parla addirittura di un'offerta pesante della Juventus per De Ligt, da almeno 85 milioni di euro.

Resta evidente l'esigenza bianconera di acquistare almeno due difensori centrali, dopo il ritiro di Andrea Barzagli ed il probabile addio di Martin Caceres

Il mercato della Juventus

De Ligt quindi potrebbe rappresentare un obiettivo di mercato bianconero, ma non è il solo che interessa: piace anche Manolas della Roma, che potrebbe liberarsi dalla società di Pallotta tramite il pagamento della clausola di 36 milioni di euro. Come quinto difensore centrale, dovrebbe essere ufficializzato a breve dal Sassuolo il nazionale turco Demiral per una somma di 15 milioni di euro.

Il giocatore era stato acquistato dalla società emiliana in sinergia con la Juventus, quest'ultima aveva una prelazione di acquisto di 15 milioni di euro che sarebbe quindi stata esercitata dalla società bianconera.