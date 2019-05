Una delle grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato sarà sicuramente l'Inter. Da qualche giorno la Uefa ha comunicato ufficialmente che la società nerazzurra è uscita dal settlement agreement siglato qualche anno fa quando alla guida c'era Erick Thohir.

Questo permetterà al club di potersi muovere con maggiore libertà senza le limitazioni dei paletti del fair play finanziario. Una delle esigenze sarà quella di rinforzare il reparto avanzato viste le difficoltà palesate in questa stagione, soprattutto nella seconda parte quando Mauro Icardi è andato a bersaglio solo su calcio di rigore, Lautaro Martinez ha fatto quello che poteva, Matteo Politano ha segnato poco e Ivan Perisic è andato a corrente alterna pagando probabilmente anche le fatiche del Mondiale. Negli ultimi giorni è circolato un nome nuovo sul taccuino di Ausilio e Marotta: Richarlison.

Inter, Richarlison nel mirino per l'attacco

L'Inter punta Richarlison

L'Inter avrebbe messo nel mirino Richarlison per rinforzare l'attacco nella prossima stagione. L'attaccante brasiliano ha vissuto la stagione della propria consacrazione in Premier League. L'Everton, infatti, lo ha acquistato dal Watford per quaranta milioni di euro l'estate scorsa dopo che aveva segnato cinque reti nel campionato 2017-2018. Quest'anno il giocatore si è anche migliorato, arrivando a realizzare ben tredici reti e, quindi, in doppia cifra.

Classe 1997, Richarlison piace molto anche per la sua duttilità essendo in grado di giocare indistintamente su entrambe le fasce oltre a poter essere adattato al centro dell'attacco.

La trattativa

L'ostacolo alla trattativa è rappresentato dalla valutazione che l'Everton fa dell'attaccante brasiliano. Il club inglese, infatti, valuta il giocatore per una cifra tra i sessanta i settanta milioni di euro. Prezzo importante vista la giovane età di Richarlison.

L'Inter, però, vorrebbe provare ad abbassare l'esborso economico cercando di inserire nell'affare una contropartita tecnica. In questo senso i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Joao Mario, valutato venticinque milioni di euro. Il centrocampista portoghese interessa all'Everton che già aveva chiesto informazioni sul suo conto in vista del calciomercato estivo a prescindere dall'interesse dell'Inter per l'attaccante brasiliano.

Il ruolo naturale del brasiliano, inoltre, è quello di attaccante di fascia sinistra e potrebbe rappresentare il sostituto ideale di Ivan Perisic, destinato alla cessione la prossima estate. Per l'esterno croato possibile futuro in Premier League, visto che ha sempre espresso la volontà di fare un'esperienza in Inghilterra nel corso della propria carriera.