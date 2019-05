Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha intenzione di rinforzare notevolmente la difesa per la prossima stagione, soprattutto svecchiando tale reparto. Stando a quanto riporta "La Gazzetta dello Sport", il club bianconero avrebbe perfezionato l'acquisto di Merih Demiral, talentuoso difensore turco classe 1998.

Si tratta di una vera e propria rivelazione della stagione di Serie A appena passata. Con la maglia del Sassuolo ha disputato un'ottima seconda parte di campionato, mostrando notevoli doti, soprattutto sulle palle inattive (contro il Chievo ha segnato una doppietta). La Juventus ha deciso di investire per lui ben quindici milioni di euro ed è già pronto un contratto quinquennale per il giocatore turco. Nei prossimi giorni il prossimo allenatore della Juventus (insieme a Fabio Paratici) deciderà se lasciare il calciatore a Torino o se darlo in prestito per farlo maturare.

Juventus, potrebbe arrivare Dembelé

Intanto, Paulo Dybala potrebbe lasciare il club bianconero in questa sessione di calciomercato estivo. Su di lui è molto forte l'interesse di alcuni top club europei, in particolare del Bayern Monaco. Il club tedesco sarebbe disposto a mettere sul piatto ben ottanta milioni di euro per portare in Germania il forte attaccante argentino, come riporta il noto quotidiano "Il Corriere dello Sport". Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile l'addio di Dybala

La Juventus, comunque, valuta Dybala circa cento milioni di euro e non sarebbe intenzionata a cederlo per una cifra inferiore. In ogni caso, è indubbio che il giocatore sudamericano sia in bilico dopo una stagione sicuramente da dimenticare. Inoltre, anche per ragioni di bilancio la Juventus dovrebbe cedere un top player. Su Dybala ci sono, oltre al Bayern Monaco, anche Manchester United, Atletico Madrid, Liverpool ed Inter.

Il club nerazzurro, che con ogni probabilità sarà allenato da Antonio Conte nella prossima stagione, vorrebbe puntare sulla "Joja" per alzare l'asticella. Nel caso in cui dovesse partire Dybala, la Juventus potrebbe puntare su Ousmane Dembelé, talentuoso esterno offensivo del Barcellona. Con il possibile arrivo di Griezmann, infatti, Dembelé potrebbe lasciare il Barcellona. Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo "Don Balon", la Juventus avrebbe chiesto delle informazioni per il giocatore francese, che il club blaugrana pagò circa centocinque milioni di euro dal Borussia Dortmund.

Dembelé, comunque, si è dimostrato un calciatore notevolmente discontinuo. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime ore.