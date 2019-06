Per quanto l'attesa mediatica riguarda principalmente la scelta del prossimo tecnico della Juventus, la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato per cercare di allestire una rosa competitiva per la Serie A e per la Champions League. L'unico arrivo certo attualmente è quello del centrocampista gallese Aaron Ramsey dall'Arsenal. Sempre nello stesso settore interessa uno dei riferimenti della Lazio, decisivo nella conquista della Coppa Italia in finale contro l'Atalanta: parliamo di Sergej Milinkovic Savic, che potrebbe lasciare la società di Lotito.

Quest'ultimo, come è noto, chiede moltissimo per i suoi giocatori, e valuterebbe il suo mediano circa 100 milioni di euro. Somma ritenuta notevole dalla Juventus, che però per diminuire le pretese laziali, potrebbe inserire delle contropartite tecniche gradite alla Lazio.

Pronta offerta per Milinkovic Savic

Come scrive il sito LaLazioSiamoNoi.it, la Juventus potrebbe presentare un'offerta per Milinkovic Savic, ma le pretese di Lotito sono notevoli.

Si parla di 100 milioni di euro, che potrebbero essere ammortizzate con l'inserimento di alcuni giocatori bianconeri graditi alla dirigenza laziale. I giocatori in questione potrebbero essere Riccardo Orsolini, centrocampista offensivo che in questa stagione ha giocato con il Bologna. Quest'ultimo potrebbe esercitare il riscatto del giocatore, ma la Juventus vanta un contro riscatto. Altro calciatore che sembra piacere alla Lazio è il difensore centrale Daniele Rugani.

L’inserimento di contropartite potrebbe essere una soluzione soprattutto per non condizionare troppo le casse bianconere, già appesantite lo scorso anno dall’esborso economico dovuto all’acquisto di Cristiano Ronaldo. Secondo il Sole 24 Ore infatti il bilancio d'esercizio previsto per giugno dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro: non sono da escludere pertanto delle cessioni per fare cassa.

Il mercato della Juventus

Molto dipenderà da chi sarà il prossimo tecnico bianconero: se fosse confermato l'arrivo di Maurizio Sarri, difficilmente il tecnico toscano avallerebbe la cessione di Daniele Rugani, considerato un gran difensore dallo stesso tecnico, che lo ha allenato all'Empoli.

In merito invece alle cessioni pesanti, si parla molto di quella di Joao Cancelo: il terzino portoghese interessa al Manchester City, che potrebbe offrire 60 milioni di euro alla Juventus. Anche Mario Mandzukic piace e molto in Bundesliga, dove il Borussia Dortmund potrebbe investire 15 milioni di euro per la punta della Juventus. Sempre in Germania è molto attivo il Bayern Monaco, che dopo aver deciso di non riscattare James Rodriguez dal Real Madrid potrebbe presentare un'offerta alla Juventus per il 10 bianconero Paulo Dybala.