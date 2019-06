Il Calciomercato della Juventus si muove in mediana, settore che dopo Ramsey avrà altre facce nuove rispetto al passato. Continua, con qualche intoppo, il corteggiamento a Rabiot, il sogno è Pogba, su cui il Real Madrid alza il pressing, Milinkovic-Savic è l’obiettivo numero uno, mentre per il futuro si guarda con interesse a Traorè dell’Empoli .

La notizia di giornata sulle trattative a centrocampo della Juve arriva però dall’Inghilterra e riguarda Adrien Rabiot.

Il francese si libererà tra pochi giorni dal Paris Saint Germain, con il quale è in rotta totale da mesi e per questo non gioca da novembre. I bianconeri lo corteggiano da cinque anni e potrebbero prenderlo a zero, come successo già con Ramsey, ma anche questa estate potrebbe non essere la volta buona. Il transalpino, secondo i rumors che arrivano dall’Inghilterra, ha ricevuta una grossa offerta dal Manchester United che ha messo sul piatto un ingaggio da 9 milioni di euro all’anno.

Calciomercato Juventus: le ultime news su Rabiot e Traorè

Rabiot al momento però preferirebbe rifiutare e aspettare il Liverpool campione d’Europa interessato da tempo al futuro del centrocampista del Paris Saint Germain.

Calciomercato Juventus: per Traorè e Rabiot il problema è la concorrenza

La concorrenza blocca il quindi il colpo Rabiot per il calciomercato della Juventus, anche se è possibile che Paratici possa provare un ultimo tentativo, ovviamente a costi più abbordabili. I bianconeri non guardano però solo al presente quando si parla di centrocampo, da qualche giorno nel mirino della Vecchia Signora sembra essere entrato Hamed Traorè, gioiellino dell’Empoli.

Classe 2000, nato in Costa D’Avorio, a soli 19 anni in questa stagione ha messo a referto 32 partite, 2 gol e 2 assist in serie A, il tutto da regista, ruolo complicato e di responsabilità. La sua stagione non è passata inosservata e tanti sono i club che lo seguono. La Fiorentina nei mesi scorsi sembrava aver piazzato la zampata vincente ma l’accordo e di conseguenza il contratto non è mai stato depositato e così la corsa è ripartita. La Juve, come detto osserva gli sviluppi da vicino, l’Inter lo ha messo nel mirino mentre l’ultimo arrivato sarebbe il Borussia Dortmund pronto a fare la sua offerta all’Empoli seconda i rumors che arrivano dalla Spagna.

Traorè non sarebbe al momento l’alternativa di Pjanic ma è possibile che i dirigenti dei Campioni d’Italia lo vogliano acquistare per farlo crescere all’ombra del bosniaco il cui futuro è in bilico, sarà con ogni probabilità Sarri a decidere se confermare o meno l’attuale regista bianconero. La rivoluzione a centrocampo continua: dopo Ramsey, il calciomercato della Juventus si muove anche se con qualche difficoltà sui fronti Rabiot e Traorè, anche se il vero colpo da novanta potrebbe essere Milinkovic-Savic per cui sarebbe già stata presentata un’offerta da 60 milioni.