Il difensore olandese Matthijs De Ligt ha raccontato di un episodio particolare successo in campo. Dopo il fischio finale di Olanda-Portogallo per la Nations League, Cristiano Ronaldo si è avvicinato all'avversario. Un modo per complimentarsi della serata nonostante l'esito finale, avrà pensato De Ligt.

Invece, il fuoriclasse juventino gli avrebbe consigliato di giocare a Torino. Una richiesta che ha lasciato stupito il difensore olandese, come lui stesso ha dichiarato in un'intervista in campo. Tuttavia, il calciatore ha anche aggiunto che per il momento penserà alle vacanze e in seguito deciderà del suo futuro professionale.

La richiesta di CR7

Ieri sera si è svolta la finale di Nations League tra Olanda e Portogallo. A trionfare è il Portogallo, con una vittoria molto importante, soprattutto per Cristiano Ronaldo che aggiunge un nuovo trofeo alla sua carriera da fuoriclasse.

La gioia del portoghese è grande, eppure CR7 non dimentica di congraturlarsi con gli avversari. Dopo aver stretto la mano a diversi giocatori olandesi, si avvicina anche al difensore Matthijs De Ligt.

Cristiano Ronaldo invita De Ligt alla Juve.

Nonostante la sconfitta in finale, De Ligt accetta amichevolmente i complimenti del campione. Tuttavia, rimane sbalordito dalla richiesta di Ronaldo. Infatti, l'attaccante juventino gli consiglia caldamente di vestire la maglia bianconera per il prossimo anno. Parole che lasciano sorpreso il giovane giocatore che certamente non si aspettava di ricevere un consiglio del genere.

Lui stesso ha dichiarato, durante un'intervista dopo la premiazione, di aver riso alle parole di Ronaldo.

Un gesto dovuto al suo stato d'incredulità e di stupore nel sentire che il portoghese lo vorebbe alla Juve. Un'idea che potrebbe essere vincente per la squadra bianconera, in vista del prossimo campionato.

Eppure De Ligt non si sbilancia. Come lui stesso ha ammesso, per il momento vuole solo andare in vacanza e rilassarsi. A ferie finite, tornerà a pensare al suo futuro e probabilmente anche al consiglio amichevole del bomber portoghese.

Il pallone d'oro per Ronaldo?

Mentre Matthijs De Ligt si concentra sulle imminenti vacanze e forse anche al suo possibile trasferimento alla Juve, Cristiano Ronaldo colleziona un nuovo trionfo.

La vittoria contro l'Olanda rappresenta per CR7 la sua prima Nations League vinta con il Portogallo. Dunque un'altra coppa per il fuoriclasse portoghese e forse neanche l'ultima dell'anno. In molti sostengono che Ronaldo possa tornare anche a sollevare l'ambito Pallone d'oro, proprio grazie alle sue prestazioni nella Juventus e nella Nazionale portoghese.

L'attaccante non si esprime al riguardo. In particolare, sostiene che non spetta a lui giudicare se meriti o meno il Pallone d'oro.

Tuttavia, Ronaldo si dichiara ampiamente soddisfatto dalla sua carriera. Chissà che prossimamente sulla sua bacheca non sia aggiunga un altro trofeo.