L'obiettivo prioritario della Juventus è sempre quello di vincere la Champions League, non a caso in estate ha sostenuto un salasso economico per assicurarsi Cristiano Ronaldo. Nonostante il contributo dell'ex Real Madrid, i campioni d'Italia non sono andati oltre i quarti, durante i quali sono stati eliminati dall'Ajax. L'amara esclusione dal massimo torneo europeo è costata anche l'esonero a Massimiliano Allegri, il cui posto è ancora vacante. Ora l'erede più accreditato sembrerebbe Maurizio Sarri, fresco vincitore dell'Europa League con il suo Chelsea.

CR7 sponsorizza Rodriguez

Al di là di chi sarà il prossimo inquilino della panchina bianconera, la dirigenza si sta già guardando intorno per rinforzare la rosa che pur essendo di spessore internazionale, necessità di qualche aggiustamento e lo sa bene CR7, il quale non ha ricevuto il giusto supporto dalla squadra. Il portoghese, forte del suo blasone, in questa sessione darà qualche indicazione a Fabio Paratici su come muoversi in ottica mercato.

Ronaldo avrebbe contattato James Rodriguez per convincerlo a trasferirsi alla Juve

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco "Bild", si starebbe esponendo in prima persona, in quanto ultimamente avrebbe contattato il suo ex compagno di squadra James Rodriguez tramite FaceTime. La videochiamata avrebbe avuto lo scopo di convincere il colombiano a trasferirsi alla Juventus che in effetti ha sempre seguito il giocatore. L'esterno d'attacco ha concluso il suo anno di prestito al Bayern Monaco, il quale non sarebbe intenzionato a versare 42 milioni di euro al Real Madrid per riscattarlo.

D'altronde neanche James Rodriguez vorrebbe rimanere tra i tedeschi per cui adesso tornerà tra i Blancos e da lì cercherà un'altra opportunità, visto che da tempo non rientrerebbe più nei piani dell'allenatore Zinedine Zidane.

La concorrenza

All'attaccante non mancherebbero le pretendenti e tra queste ci sarebbe anche il Napoli di Carlo Ancelotti. Nei prossimi giorni si capirà se le ragioni di Cristiano Ronaldo avranno sortito l'effetto desiderato.

L'agente del nazionale della Colombia risponde al nome di Jorge Mendes, lo stesso del penta Pallone d'oro. Il potente procuratore ha buoni rapporti con la dirigenza della Continassa per i due colpi di mercato della passata estate (Joao Cancelo e CR7), per cui se la volontà di Rodriguez sarebbe quella di raggiungere il bomber di Madeira, la strada potrebbe essere in discesa. Il tesserato dei Blancos sarebbe il sostituto ideale di Douglas Costa, considerato in uscita perché ha deluso le aspettative sia dal punto di vista del rendimento, dovuto in parte ai ripetuti infortuni, sia per il comportamento in campo che nella vita privata, antitetico allo stile Juve.