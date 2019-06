In questo mese di giugno si disputeranno diversi appuntamenti calcistici. Oltre alla Copa América di scena in Brasile, si disputerà la 22ª edizione del Campionato europeo di calcio Under 21. Ad ospitare il torneo saranno Italia e San Marino. La rassegna continentale si svolgerà dal 16 al 30 giugno 2019. Gli Azzurrini del ct Luigi Di Biagio faranno parte del Gruppo A con Belgio, Polonia e Spagna.

La nazionale italiana Under 21 vanta il record di successi agli Europei, con 5 vittorie, ma il trionfo manca dal 2004.

Nell’ultima edizione vinse la Germania. In attesa di scoprire cosa accadrà quest’anno, ricordiamo che la Rai trasmetterà in diretta tv le partite del torneo. Su Rai 1 si potranno guardare tutti i match degli Azzurrini, mentre Rai 2 e Rai Sport proporranno le altre sfide in programma. Il portale di Rai Play consentirà di seguire gli incontri in streaming.

📅 16–30 June

📍Italy & San Marino

Calendario partite della nazionale italiana nel Gruppo A

La 1ª giornata del Gruppo A si aprirà alle ore 18.30 di domenica 16 giugno 2019 con Polonia-Belgio.

22ª edizione del Campionato europeo di calcio Under 21

Una volta archiviato il match di Reggio Emilia, scenderanno in campo i ragazzi del ct Luigi Di Biagio. Italia-Spagna avrà inizio alle ore 21.00 e si disputerà a Bologna. Gli Azzurrini hanno affrontato 8 volte La Rojita, tra gare ufficiali e amichevoli, con un bilancio negativo: 1 vittoria, 1 pareggio 6 sconfitte. Tra i match persi c’è anche la finale agli Europei 2013. In quell’occasione finì 2-4. La Spagna passò in vantaggio con Thiago Alcántara nei minuti iniziali, dopodiché ci fu il pareggio di Ciro Immobile.

Il figlio di Mazinho mise a segno altre due reti prima dell’intervallo. Nella ripresa Isco arrotondò il risultato, prima del goal di Fabio Borini.

Il calendario della 2ª giornata proporrà alle ore 18.30 di mercoledì 19 giugno 2019 la partita Spagna-Belgio a Reggio Emilia, mentre alle ore 21.00 ci attenderà Italia-Polonia a Bologna. Si tratterà della prima sfida in gare ufficiali fra Azzurrini e polacchi: nelle 4 amichevoli disputate fin qui abbiamo un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La fase a gironi del Campionato europeo di calcio Under 21 si concluderà con la 3ª giornata sabato 22 giugno 2019. In contemporanea, alle ore 21.00, ci saranno Spagna-Polonia (Bologna) e Belgio-Italia (Reggio Emilia). Il bilancio contro gli Young Devils è di 1 vittoria e 2 sconfitte. Una volta archiviate queste partite, si disputeranno le semifinali giovedì 27 giugno 2019. Accederanno le squadre vincitrici dei gironi, più la migliore seconda. La finale per l’assegnazione del titolo europeo verrà giocata a Udine domenica 30 giugno 2019 alle ore 20.45.

Oltre ai giovani dell’Under 21, nei prossimi giorni sarà protagonista anche la nazionale maggiore con le gare di qualificazione a Euro 2020.