Si prospettano delle novità sul mercato in casa Napoli. In seguito al recente rinnovo di Zielinski, la nuova priorità del club partenopeo sarebbe quella di intervenire sul mercato per rivoluzionare un reparto difensivo che nella scorsa stagione ha ampiamente disilluso le aspettative (59 gol subiti in stagione). Le possibili cessioni di Koulibaly, Maksimovic e Ghoulam, aprono le porte a nuovi possibili innesti di talento, fra i quali Mykola Matvienko e Sergio Reguilòn, senza escludere l'eventualità che si punti su un titolare di esperienza come Sokratis Papastathopoulos.

La questione Koulibaly

Il gigante senegalese, in particolare, si è reso protagonista di una delle sue stagioni meno brillanti in azzurro, illuminata solo per brevissimi sprazzi.

Ciò nonostante, il presidente De Laurentiis ha dichiarato l'intenzione di non svalutare uno dei gioielli più preziosi attualmente in rosa e che si attende dalle grandi big europee (Manchester City, Psg e Manchester United) offerte conformi all'attuale valutazione di mercato di Koulibaly, ormai scesa intorno ai 70 milioni di euro.

Altrettanto spinosa la questione esuberi, che riguarderebbe almeno 11 giocatori della rosa attuale. Se ormai da tempo erano note le possibilità di poter cedere i vari Allan, Milik, Ghoulam e il giovane Luperto, meno attesa è la scelta di mettere sul mercato Nicola Maksimovic, il quale pare sempre più vicino all'Everton di Ancelotti.

Nuovi profili di mercato

In caso di doppia cessione, il primo nome nella lista del club per affiancare Manolas nella prossima stagione, sarebbe il difensore centrale classe '88 Sokratis Papastathopoulos, attualmente in forza all'Arsenal.

Nonostante la grande esperienza del greco, Gattuso preferirebbe un profilo più giovane e soprattutto in grado di impostare dal basso in qualità di regista difensivo: Mykola Matvienko, difensore dello Shakhtar, sarebbe l'obiettivo principale. Messosi in luce anche in Europa League la scorsa stagione, il mancino ucraino classe 1996 è facilmente adattabile in qualsiasi ruolo del reparto, comprese le fasce, e la richiesta di 15 milioni di euro non sembra eccessiva per il giovane talento.

Più fredda nelle ultime ore la pista Marcos Senesi, difensore classe '97 del Feyenoord, già inseguito da Atalanta e Inter e che si conformerebbe alle esigenze di Gattuso.

Incognita Ghoulam

Altro tassello del Calciomercato azzurro è rappresentato dalla possibile cessione imminente di Ghoulam, ormai sottotono da più di una stagione.

Per le alternative si fanno nomi prestigiosi primo fra tutti quello del capitano dell'Ajax, Nicolas Tagliafico, l'esterno sinistro argentino classe 1992 e semifinalista della scorsa edizione di Champions. La trattativa risulta attualmente in stallo causa l'interessamento di altri club, il Leicester in primis.

Il secondo grande obiettivo sarebbe Sergio Reguilòn, esterno classe 1996 e vincitore dell'Europa League con la maglia del Siviglia. Lo spagnolo, di proprietà del Real Madrid, avrebbe già un accordo di massima sull'ingaggio con la società partenopea, restano però dunque da valutare le intenzioni del club madridista che chiede almeno 25 milioni per il cartellino.