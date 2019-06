Ufficializzato e presentato Maurizio Sarri, è tempo per la Juventus di concentrarsi sul mercato, con l'obiettivo di allestire una rosa in grado di competere in Serie A ed in Champions League. Lo stesso tecnico toscano è stato stuzzicato dai giornalisti durante la presentazione in tema mercato, e ha confermato la qualità della rosa a disposizione. Ma come è ovvio, alcune cessioni pesanti saranno la base sulla quale costruire il mercato in entrata.

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal 'Corriere di Torino', uno dei possibili obiettivi del mercato bianconero sarebbe stato avvistato a Torino qualche giorno fa insieme a sua moglie e procuratore: parliamo della punta argentina dell'Inter Mauro Icardi, che sembra aver accettato l'idea di lasciare Milano proprio perché la società di Suning e mister Antonio Conte non vorrebbero puntare sull'argentino. Come è noto, il giocatore vorrebbe rimanere all'Inter ma difficilmente resterà in quanto, secondo le ultime indiscrezioni, la società di Suning vorrebbe affidarsi nel settore avanzato a Dzeko e Lukaku. E a proposito di società interessate alla punta argentina, la Juventus potrebbe presentare un'offerta per il giocatore.

La Juventus è interessata ad Icardi

Come scrive il noto giornale sportivo torinese 'Corriere di Torino', Mauro Icardi e sua moglie Wanda Nara sarebbero stati avvistati a Torino prima della partenza per le vacanze, possibile quindi che sia ripresa la trattativa fra l'argentino e la dirigenza bianconera. Se però alcuni giorni fa si parlava di un possibile scambio con Dybala, attualmente la Juventus non sarebbe più disposta a privarsi del 10 bianconero, una fiducia che sarebbe stata ribadita anche da Maurizio Sarri durante la conferenza stampa di presentazione.

È possibile quindi che la Juventus possa presentare un'offerta cash, senza però superare i 65 milioni di euro. Tale acquisto potrebbe essere finanziato dalla cessione di due punte: Gonzalo Higuain, che ritorna dal prestito al Chelsea, e da quella di Mario Mandzukic, che nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 2021, potrebbe decidere di lasciare Torino. Il Borussia Dortmund è una delle società interessate alla punta e potrebbe presentare un'offerta da 15 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Gli arrivi per la Juventus dovrebbero riguardare però anche difesa e centrocampo: se sarà ufficializzato Demiral dal Sassuolo, potrebbe arrivare un altro difensore centrale, e secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dal 'De Telegraaf', la Juventus sarebbe pronta ad acquistare De Ligt. Per quanto riguarda invece il centrocampo, il sogno resta Paul Pogba, in uscita dal Manchester United. Sarebbe però vicinissima l'ufficializzazione di Adrien Rabiot, mediano che arriverebbe a parametro zero dal Paris Saint Germain.