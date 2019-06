In attesa di definire il prossimo tecnico bianconero (tutte le indiscrezioni portano all'arrivo a Torino di Maurizio Sarri, che però deve trovare un'intesa contrattuale con il Chelsea), la Juventus è pronta ad allestire una rosa competitiva per confermarsi in Italia e possibilmente arrivare fino in fondo in Champions League. L'esigenza principale della dirigenza bianconera riguarda sicuramente la difesa, dati il ritiro di Andrea Barzagli ed il probabile addio di Martin Caceres, destinato a ritornare a fine prestito alla Lazio.

Proprio in difesa sarebbe arrivato il secondo acquisto bianconero, dopo l'ufficializzazione già da qualche mese dell'arrivo a Torino a parametro zero di Ramsey dall'Arsenal: si tratta del difensore centrale turco Demiral dal Sassuolo che, come conferma Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky Sport, sarebbe stato acquistato dai bianconeri per 15 milioni di euro.

Demiral in arrivo alla Juventus

Secondo Gianluca Di Marzio, sarebbe stato definito l'acquisto del difensore centrale Demiral del Sassuolo.

Gianluca Di Marzio: 'Demiral andrà alla Juventus per 15 milioni di euro'

Il giovane ha dimostrato nei sei mesi trascorsi nella società emiliana di essere un giocatore affidabile ed in grado di competere in un campionato difficile come la Serie A. Il turco dovrebbe ricoprire il ruolo di quinto difensore centrale, considerando che probabilmente ne arriverà un'altro, che si aggiungerà ai vari Bonucci, Chiellini, Rugani e appunto Demiral. Come conferma il giornalista esperto di Calciomercato, la Juventus ha battuto la concorrenza dell'Atletico Madrid per il giocatore, la società spagnola si era spinta ad offrire 25 milioni di euro per il centrale, ma la Juventus ed il Sassuolo avevano già trovato un'intesa.

L'acquisto del turco a gennaio da parte del Sassuolo è avvenuto infatti in sinergia fra i bianconeri e la società emiliana, sinergia in cui si era definito anche il possibile prezzo di acquisto della Juventus per il centrale turco. I bianconeri hanno quindi deciso di sfruttare questa prelazione, pagando appunto 15 milioni di euro il giocatore.

Il mercato dei bianconeri

Come si diceva, la Juventus dovrebbe investire su almeno un altro difensore centrale, su un centrocampista e su un innesto nel settore avanzato.

In difesa piacciono Koulibaly, Hummels e Manolas, mentre per la mediana il sogno resta Paul Pogba, in uscita dal Manchester United. Quest'ultimo chiede molto per il francese, almeno 120 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe inserire delle contropartite tecniche per abbassare il prezzo. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, sarebbe stata trovata un'intesa contrattuale con Federico Chiesa per un contratto di cinque anni a cinque milioni di euro a stagione.

Adesso la Juventus dovrebbe trattare con la nuova proprietà della Fiorentina.