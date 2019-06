In attesa di definire il prossimo tecnico bianconero, l'esigenza principale di mercato della dirigenza bianconera riguarda sicuramente il settore difensivo. L'arrivo di Demiral dal Sassuolo (la Juventus ha sfruttato l'intesa con il club emiliano, il turco infatti era stato acquistato a gennaio in sinergia fra le due società) per 15 milioni di euro ha evidentemente arricchito la difesa, ma la Juventus sarebbe alla ricerca di un centrale giovane ma allo stesso tempo che abbia già un'esperienza internazionale.

Secondo il Daily Mirror, i bianconeri avrebbero presentato una super offerta all'Ajax per De Ligt: il ventenne olandese è uno dei centrali difensivi più forti a livello europeo ed è stato decisivo per la società olandese nel passaggio alle semifinali di Champions League proprio contro la Juventus.

Come scrive il Daily Mirror, la Juventus avrebbe fatto recapitare all'Ajax un'offerta da 85 milioni di euro per il centrale olandese, tale somma avrebbe superato anche quelle di Barcellona e Manchester United.

Dato vicinissimo ai blaugrana, secondo il noto giornale inglese, ci sarebbero però degli intoppi contrattuali fra Mino Raiola, agente del giocatore, e la dirigenza catalana. Il procuratore italiano avrebbe, infatti, presentato una richiesta notevole di ingaggio che avrebbe indispettito il Barcellona. Ecco che, allora, la candidatura della Juventus all'acquisto dell'olandese non è da escludere. Anche il Manchester United sarebbe interessato al difensore centrale, ma secondo il Daily Mirror si sarebbe mosso troppo tardi rispetto alla società bianconera.

Il mercato della Juventus

Come scritto in precedenza, l'esigenza principale della dirigenza bianconera è quella di trovare un centrale difensivo affidabile da aggiungere ai quattro già presenti in rosa, ovvero Bonucci, Chiellini, Rugani e Demiral. De Ligt potrebbe rappresentare un ottimo acquisto ma ci sono altri difensori seguiti dalla dirigenza bianconera: piacciono Romagnoli del Milan (il club rossonero potrebbe cederlo per questioni di bilancio).

Altri centrali apprezzati dalla Juventus sono Hummels del Bayern Monaco e Manolas della Roma. Per quanto riguarda invece la mediana, secondo gli esperti di mercato, la dirigenza bianconera potrebbe fare un grande investimento: il sogno resta il ritorno di Paul Pogba, che sarebbe in uscita dal Manchester United. Il francese è valutato una somma superiore ai 100 milioni di euro, e sarebbe interessato ad un ritorno a Torino, dove è cresciuto come uomo e come giocatore.

In alternativa piacciono Milinkovic Savic, Ndombelé e Rabiot.