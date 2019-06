Da una parte Silvio Berlusconi, dall'altra Aurelio De Laurentiis. A Nord il Monza, a Sud il Bari. In comune, oltre a due grandi imprenditori, c'è anche il biancorosso. Quello del Monza ha sangue brianzolo, quello del Bari quello pugliese. Entrambe, per problemi economici, erano finite in serie D, entrambe sono tornate in Serie C (il Monza due anni fa sotto la presidenza di Nicola Colombo, il Bari vincendo lo scorso campionato) e sono state acquistate, negli scorsi mesi, da due grandi presidenti che hanno fatto grandi cose al Milan e al Napoli: Silvio Berlusconi e Aurelio De Laurentiis.

Pubblicità

Pubblicità

Forti di ingenti capitali da immettere sul mercato, i due club si stanno facendo la guerra (sportivamente parlando) per portare a casa i migliori giocatori sulla piazza. Chi la spunterà?

Bari e Monza, sfida a distanza sognando la serie B

Saranno le regine del mercato di serie C. Bari e Monza proveranno a vincere il campionato. Non saranno inserite nello stesso girone (i brianzoli dovrebbero andare nel raggruppamento B, ma non è escluso nemmeno che possano passare al girone A, i galletti nel C), ma con una forza economica così importante alle spalle è chiaro che molti tra i giocatori più importanti di B e di C (ma qualcuno anche di serie A) saranno contesi dalle due società che puntano a vincere il campionato per tornare in serie B per poi provare, nel giro di poco tempo, l'assalto alla serie A.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie C Calciomercato

Difensori, centrocampisti e attaccanti: Monza e Bari cercano grossomodo gli stessi obiettivi sul mercato per rinforzare le proprie rose e arrivare pronte all'inizio del campionato previsto per fine agosto.

Calciomercato serie C, Bari e Monza si contendono diversi giocatori

Sono diversi i giocatori che Bari e Monza hanno trattato a più riprese in questi giorni. Il primo è l'attaccante Fabio Ceravolo, in uscita dal Parma. Successivamente le due società si sono messe a trattare il centrocampista offensivo Andrea Schenetti, che potrebbe lasciare il Cittadella la prossima estate.

Pubblicità

Schenetti ha offerte anche dalla serie B, ma potrebbe anche scendere di categoria in caso di ottime offerte economiche. Le voci di mercato portano ancora ad un uomo offensivo: in uscita dal Genoa c'è l'attaccante Franco Ferrari (lo scorso anno al Piacenza) ed ecco che Bari e Monza potrebbero fare un'asta anche per questo giocatore. Ad entrambe, infine, piace il difensore Giuseppe Bellusci che il Palermo ha già annunciato di voler tagliare per motivi economici nel prossimo campionato di serie B.

Non hanno di questi problemi Bari e Monza: quale sarà il prossimo giocatore conteso da Berlusconi e De Larurentiis? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni....