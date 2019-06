La Juventus, archiviata la pratica allenatore con l'investitura di Maurizio Sarri, adesso si è tuffata nel mare del mercato estivo per dare un nuovo volto alla squadra con innesti chirurgici.

Fabio Paratici avrebbe chiuso l'affare Rabiot per il quale si attenderebbe solo l'ufficialità e si starebbe preparando alla missione ad Amsterdam per trovare la quadra con l'Ajax per su Matthijs de Ligt. Nel taccuino del ds ci sarebbero, oltre agli stranieri, anche i profili di alcuni talenti italiani.

Il predestinato

Venerdì, senza che nessuno se l'aspettasse, il Chief Football Officer ha chiuso, a stretto giro di posta, lo scambio con la Roma tra Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini. Il terzino sinistro ha solo 20 anni, ma da tempo ha le stimmate del predestinato e del resto buon sangue non mente, infatti il padre ha giocato nella primavera del Napoli, quando in prima squadra c'era Maradona, con il quale ricorda di aver avuto uno scontro in una gara amichevole.

Il ventenne, pur avendo alle spalle una carriera calcistica ovviamente breve, avrebbe attirato l'attenzione di Liverpool, Paris Saint German e Manchester City, ma la Roma l'ha tenuto in rosa e l'ha supportato nel migliore dei modi, quando si è infortunato ed è dovuto ricorrere ad intervento chirurgico per la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. La passata stagione doveva essere quella della consacrazione, ma qualche ingenuità, dovuta alla giovane età, gli avrebbe fatto perdere posizioni nella gerarchia, per cui a fine gennaio si è trasferito a Cagliari: qui ha mostrato le sue doti di terzino moderno capace nella fase offensiva che in quella d'interdizione.

Tra i sardi ha avuto qualche problema a causa dei troppi post sui social che l'hanno mostrato mentre insegnava parolacce in italiano a un compagno di squadra straniero, ma tra i bianconeri sarà curato anche questo aspetto.

I termini dell'affare

La valutazione dell'ex giallorosso è di 15 milioni di euro, 10 in meno di Spinazzola, per cui alla Juventus andranno altri 10 milioni cash, realizzando una plusvalenza utile per finanziare altri acquisti. Pellegrini si legherà alla Vecchia Signora con un contratto quinquennale e un ingaggio di 1,3 milioni a stagione con margini di aumento.

In questo momento, il giocatore sta svolgendo le visite mediche proprio oggi e successivamente ci sarà la firma sul contratto. Il romanista è un terzino sinistro, ma all'occorrenza può essere impiegato da centrale, ruolo svolto con la Nazionale Under 20, guidata da Paolo Nicolato. Sarri in questo modo potrà avere a disposizione un jolly difensivo da impiegare e plasmare al meglio. A Torino, inoltre il cursore mancino sarà accolto da Alex Sandro, "professore" del settore, dal quale potrà apprendere i trucchi del mestiere.