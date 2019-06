Il presidente dell'Empoli Corsi: 'Sarri alla Juve, per Traorè mancano le firme'

Dopo Chievo Verona e Frosinone, la terza squadra a retrocedere in Serie B in questa stagione è stato l'Empoli. Retrocessione che a detta di molti è stata immeritata, in quanto la società toscana ha espresso un calcio di qualità e ha lanciato giovani davvero interessanti. A tal riguardo ha parlato a tuttomercatoweb.com il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, che si è soffermato sulla delusione per la retrocessione, ma anche sul mercato che riguarderà la sua squadra, dedicando anche qualche parola ad uno dei protagonisti di questo Calciomercato, quel Maurizio Sarri che è stato allenatore dell'Empoli e che è vicinissimo al trasferimento alla Juventus.

Sarri alla Juve secondo Corsi

A confermare il probabile trasferimento di Sarri alla Juventus è stato anche il presidente dell'Empoli Corsi, che ha avuto modo di fare i complimenti al tecnico toscano, che ha dimostrato di essere un grande allenatore. L'augurio del presidente della società toscana è che Sarri sappia portare il suo calcio in pochi giorni alla Juventus, proprio come ha fatto con il Napoli. Inoltre Corsi ha aggiunto che il tecnico toscano può sembrare una persona brusca, ma è piacevolissima e ritiene che la scelta della Juventus di affidarsi a Sarri sia una svolta importante per la società bianconera.

Il mercato dell'Empoli

Il presidente poi si è soffermato sul mercato ,parlando della possibile rivoluzione che riguarderà l'Empoli: sembra tutto fatto per il passaggio del centrocampista offensivo Krunic al Milan per 10 milioni di euro; anche il capitano Caputo potrebbe accettare un'offerta dalla Serie A mentre Bennacer potrebbe rimanere un altro anno ad Empoli. In merito ad Andreazzoli, ha confermato la rescissione consensuale (l'oramai ex tecnico dell'Empoli dovrebbe diventare nuovo allenatore del Genoa) e al suo posto dovrebbe arrivare Bucchi, ex tecnico del Benevento

Per Traorè mancano solo le firme

Infine, Corsi ha dedicato parole al miele per il prossimo acquisto della Juventus, per il quale mancano solo le firme: parliamo del centrocampista offensivo Traorè, che secondo il presidente dell'Empoli diventerà un giocatore importante, considerando anche la giovane età, è appena al 70-80% delle sue potenzialità.

Il giocatore dovrebbe trasferirsi in prestito al Sassuolo, nella trattativa che dovrebbe portare il difensore centrale turco Demiral alla Juventus. Sempre a proposito di difensori, i bianconeri dovrebbero investire su almeno un altro difensore centrale, oltre al turco Demiral: i nomi più chiacchierati a tal riguardo sono De Ligt dell'Ajax, Boateng del Bayern Monaco e Manolas della Roma. Investimenti importanti saranno fatti anche a centrocampo e nel settore avanzato.