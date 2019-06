In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino è stato spesso al centro delle polemiche negli ultimi mesi ed, in particolar modo, da febbraio quando la società nerazzurra ha deciso di togliergli la fascia di capitano per affidarla a Samir Handanovic. Voci che hanno inciso anche sul suo rendimento visto che quest'anno l'attaccante ha segnato solo due reti, entrambe su calcio di rigore, sbagliando il penalty che sarebbe potuto essere decisivo nell'ultima giornata contro l'Empoli.

L'ex capitano continua a ribadire la propria volontà di restare a Milano anche attraverso le parole della moglie e agente, Wanda Nara, ma, nonostante ciò, la sua posizione resta in bilico.

Conte e il futuro di Icardi

L'ultima parola sul futuro di Mauro Icardi, quasi certamente, spetterà al nuovo allenatore dell'Inter, Antonio Conte. Probabile che tra i due ci sia un colloquio prima dell'inizio del ritiro, fissato per i primi giorni di luglio a Lugano.

Maurito che, tra l'altro, avrebbe chiesto proprio di parlare con il nuovo allenatore oltre che con il presidente del club nerazzurro Steven Zhang. Decisivo, però, potrebbe essere anche lo spogliatoio, soprattutto alla luce di quanto successo nell'ultima stagione. Gli screzi con alcuni giocatori, infatti, hanno portato la società a togliergli la fascia di capitano.

Proprio per questo motivo, l'ex tecnico del Chelsea, ufficializzato poco più di una settimana fa, ha deciso di tastare il polso dello spogliatoio e, in particolar modo, di alcuni senatori.

Tra questi il nuovo capitano, Samir Handanovic, con il quale Conte avrebbe parlato a lungo. I riscontri per il tecnico pugliese, che ha avuto già un summit di mercato con i propri dirigenti, non sarebbero stati positivi. E con uno spogliatoio già schierato in maniera netta, la cessione in questa sessione di Calciomercato sembra inevitabile per non correre il rischio di ricreare la situazione di quest'anno.

C'è la Juventus

Su Mauro Icardi ci sarebbe sempre il forte interesse della Juventus.

I bianconeri lo hanno cercato lo scorso anno prima di virare su Cristiano Ronaldo e ora sembrano pronti a tornare all'assalto. Con l'Inter si starebbe discutendo di uno scambio con il fantasista argentino Paulo Dybala. Una situazione che farebbe comodo ad entrambe le società che realizzerebbero una plusvalenza molto importante. Secondo alcuni rumors entrambi i calciatori dovrebbero essere valutati intorno ai settanta milioni di euro.

Difficile pensare ad un futuro di Maurito alla Roma visto che il centravanti argentino chiede un ingaggio superiore ai sei milioni di euro.