Gareth Bale è l'ultimo nome accostato in ordine di tempo all'Inter in questa sessione di Calciomercato. L'esterno gallese è in uscita dal Real Madrid che ha deciso di cederlo visto che non rientra nei piani del tecnico, Zinedine Zidane. Inoltre i blancos hanno già investito pesantemente per rinforzare la rosa in attacco con l'arrivo di Eden Hazard dal Chelsea per oltre cento milioni di euro e di Luka Jovic dall'Eintracht Francoforte per sessanta milioni di euro.

I nerazzurri starebbero pensando all'ex Tottenham come nome di rilievo in questa sessione di mercato, con il giocatore che darebbe qualità, fisicità e, soprattutto, esperienza internazionale.

Inter, suggestione Bale

Sportmediaset nella serata di ieri ha dato la notizia di un incontro dei dirigenti dell'Inter con gli esponenti della Stellar Group, l'agenzia che cura gli interessi di Gareth Bale. L'affare appare difficile, ma non impossibile. Il Real Madrid, infatti, sembra disposto a cedere l'attaccante gallese anche in prestito secco, discutendo l'eventuale riscatto il prossimo anno.

Questo perché gli spagnoli vogliono sfoltire la rosa in attacco dopo gli arrivi di Hazard e Jovic e vogliono abbassare il monte ingaggi. Proprio l'ingaggio del giocatore sembra essere l'ostacolo maggiore per l'Inter, visto che Bale percepisce quasi quindici milioni di euro a stagione. I nerazzurri potrebbero cercare di venire incontro a tali richieste offrendo dieci milioni più bonus (cifra che lo scorso anno era stata prospettata per Luka Modric).

Investimento che verrebbe semplificato anche dal Decreto Crescita, approvato dal Governo in questi giorni e che permetterebbe al club meneghino di pagare il cinquanta per cento delle imposte dovute sull'ingaggio.

In questo modo verrebbero spiegati anche i viaggi a Madrid della dirigenza dell'Inter, in particolar modo di Piero Ausilio e Giiuseppe Marotta, volati nella capitale spagnola già due volte nell'ultimo mese.

L'eventuale colpo di mercato cambierebbe i piani tattici di Conte

L'eventuale arrivo di Gareth Bale renderebbe necessario un cambio tattico da parte di Antonio Conte.

In molti, infatti, hanno ipotizzato la sua Inter con il 3-5-2, modulo che non sembra sposarsi a pieno con le caratteristiche dell'esterno gallese. L'ex allenatore del Chelsea, però, ha dimostrato di essere poliedrico visto che già alla Juventus passò dal suo 4-2-4 proprio al 3-5-2. Con l'arrivo del gallese si potrebbe ipotizzare un 3-4-3 o un 3-4-2-1 con Bale come attaccante esterno insieme a Lautaro Martinez, con i due che avrebbero la libertà di accentrarsi.

Il Toro sembra meritarsi una maglia da titolare e sta dimostrando le proprie qualità anche in Coppa America, dove ha trascinato l'Argentina in semifinale.