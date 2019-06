Mauro Icardi è stato sicuramente il giocatore più discusso di casa Inter negli ultimi mesi. Il centravanti argentino fino a dicembre ha fatto parlare di sé per l'ottimo rendimento dimostrandosi all'altezza anche in Champions League mettendo a segno quattro reti in sei partite. Da gennaio, poi, il crollo, dovuto anche ad alcuni problemi extra campo e con il resto dello spogliatoio. Problemi che hanno costretto la società nerazzurra, a metà febbraio, a togliergli la fascia di capitano affidandola al portiere sloveno Samir Handanovic.

L'arrivo di Antonio Conte non sembra aver cambiato i piani del club, orientato a cederlo dinanzi ad un'offerta superiore ai cinquanta milioni di euro. Anche l'ex tecnico del Chelsea, infatti, dopo aver parlato con alcuni esponenti dello spogliatoio avrebbe dato il placet alla sua cessione.

Wanda spinge per la permanenza di Maurito all'Inter, potrebbe rinunciare a Tiki Taka

Nonostante la rottura con i tifosi sembri essere insanabile, Mauro Icardi continua a spingere per la propria permanenza a Milano.

Il centravanti argentino non ha mai nascosto la propria volontà ribadendola anche sui social. Lo stesso ha fatto la moglie e agente del classe 1993, Wanda Nara, che in più di una circostanza ha ribadito a Tiki Taka come non ci sia l'intenzione di lasciare l'Inter in questa sessione di Calciomercato.

Tra il nuovo tecnico, Antonio Conte, e la showgirl non c'è stato alcun contatto telefonico rispetto a quanto circolato negli ultimi giorni, ma l'allenatore ha comunque fatto sapere di non voler puntare su Maurito il prossimo anno.

In questo momento i due sono in vacanza in Polinesia, ma sui social proprio Wanda ha smentito i contatti con l'ex allenatore del Chelsea. Inoltre, stando a quanto riportato dal giornalista Stefano Olivari, Wanda sarebbe disposta a tutta pur di far sì che il marito resti in nerazzurro anche il prossimo anno. La moglie dell'attaccante, infatti, avrebbe fatto sapere al club di essere disposta a rinunciare anche alla sua presenza a Tiki Taka il prossimo anno in modo da evitare qualunque polemica.

Trattativa con la Juventus

Nonostante la buona volontà di Wanda Nara e Mauro Icardi, l'Inter sembra comunque non essere intenzionata a puntare sul centravanti. Maurito piace da sempre alla Juventus che già lo scorso anno aveva fatto un tentativo prima di virare su Cristiano Ronaldo. I bianconeri sono pronti a riprovarci ma i nerazzurri sono stati chiari: l'ex capitano non parte per meno di cinquanta/sessanta milioni di euro. La soluzione alternativa potrebbe essere rappresentato dall'inserimento nella trattativa di Paulo Dybala.

Il fantasista argentino è un pallino di Giuseppe Marotta che lo portò a Torino nel 2015 acquistandolo dal Palermo per quaranta milioni di euro.