Il Calciomercato della Juventus sta per essere di nuovo scosso da una clamorosa notizia. Secondo Sky Sport, Gianluigi Buffon starebbe trattando con i bianconeri per tornare a difendere la porta dei campioni d’Italia. La redazione sportiva dell'emittente satellitare annuncia che sono stati avviati i primi contatti per riportare il portiere a Torino, la proposta sarebbe di un anno di contratto da giocatore e poi un futuro da dirigente. Una proposta allettante che l’ex numero della Nazionale sta prendendo in grande considerazione, prima di chiudere l’affare però i bianconeri dovranno fargli spazio con la cessione di Perin seguito da Roma e Siviglia. Buffon avrebbe già accettato di essere il secondo portiere alle spalle di Szczesny.

Pubblicità

Pubblicità

Pronto a tornare anche da numero 12

La trattativa di calciomercato tra Juventus e Buffon non solo sarebbe già stata avviata, ma risulterebbe essere anche in discesa. Il portiere, svincolato dal Paris Saint Germain che a fine campionato non gli ha rinnovato il contratto, è pronto a tornare anche da numero 12. Sarri, infatti, come Allegri in precedenza, punterà tutto su Szczesny. Il polacco non verrà messo in discussione, Buffon sarà il suo vince pronto a entrare in campo con il suo carico di esperienza per dare l’assalto all’unico grande trofeo che gli manca in bacheca: la Champions League.

Pubblicità

L’accordo tra le parti dovrebbe essere trovato con un contratto di un solo anno da giocatore e la promessa di sedersi al tavolo tra dodici mesi per parlare di un futuro da dirigente. Negli scorsi giorni si era parlato di un possibile approdo di Buffon al Porto e anche il Leeds si era fatto sotto. Poi è arrivata la chiamata della Juve e l’ex campione del mondo sarebbe già pronto al gran rientro.

Prima la Juve deve cedere Perin

Per completare il puzzle manca solo la partenza di Mattia Perin, già ampiamente pronosticata prima che la notizia di Buffon facesse capolino tra le trattative di calciomercato della Juventus.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

Il portiere ex Genoa è in uscita e ci sono almeno due squadre che avrebbero già chiesto informazioni. In Italia c’è la Roma che sta cercando un rimpiazzo di qualità al posto di Olsen. In Spagna è invece il Siviglia a voler puntare di nuovo su un italiano dopo che in passato i pali degli andalusi sono stati di proprietà di Morgan De Sanctis. Una volta sancito l’addio di Perin, quindi, si spalancherebbero le porte di un ritorno alla Juventus di Buffon.

Secondo Sky Sport la trattativa è in discesa e così con Rabiot in mano, de Ligt sempre più vicino e Ramsey bianconero da tempo, il portierone sarebbe il quarto acquisto di un'estate già ricca di grandi colpi di mercato per la Juve.