Una delle società più attive sul mercato a livello europeo è sicuramente il Real Madrid: i deludenti risultati raggiunti la scorsa stagione hanno portato Florentino Perez a destinare per il mercato una somma notevole, e gli arrivi d Mendy ed Hazard, uniti all'interesse per Pogba, Mbappè e Neymar spiegherebbero la volontà del presidente della società spagnola di costruire una squadra competitiva. Sarà però necessario cedere anche qualche giocatore sul mercato, anche per finanziare tali acquisti e soprattutto per alleggerire una rosa che potrebbe poi avere diversi esuberi.

Sarebbe vicina la cessione di James Rodriguez al Napoli, che dovrebbe trasferirsi alla società di De Laurentiis con il pagamento di un prestito oneroso da cinque milioni di euro ed un obbligo di riscatto superiore ai 30 milioni. Anche un altro pezzo pregiato potrebbe finire sul mercato, in quanto con l'arrivo di Hazard sarebbe una riserva nel Real Madrid: parliamo di Isco, il centrocampista offensivo, secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal Corriere di Torino, sarebbe il giocatore ideale per il 4-3-1-2 di Maurizio Sarri.

Isco ideale per Sarri

Secondo il noto giornale Corriere di Torino, la Juventus potrebbe decidere di presentare un'offerta al Real Madrid per il centrocampista offensivo della nazionale spagnola Isco. Il giocatore difficilmente sarà un titolare la prossima stagione con la società spagnola, ed è probabile che sia ceduto. Come è noto la Juventus è da sempre interessata al giocatore, e potrebbe presentare un'offerta. Resta però la necessità per i bianconeri di cedere qualche giocatore, per finanziare l'eventuale investimento per lo spagnolo: potrebbe lasciare Torino Cuadrado (valutato circa 20-25 milioni di euro), Mandzukic (con i cinesi pronti a fare una notevole offerta alla Juventus) ed Higuain, che ha meno mercato ma è destinato a lasciare la Juventus. Con l'arrivo di Isco però potrebbe essere considerata un'ulteriore cessione, quella di Paulo Dybala.

Il mercato della Juventus

In tema arrivi mancherebbe solo l'ufficializzazione per Demiral dal Sassuolo, così come è vicina la firma del centrocampista francese Adrien Rabiot, che arriverà a parametro zero dal Paris Saint Germain. Venerdì 28 giugno Paratici è stato a Parigi per definire gli ultimi dettagli del contratto del giocatore, che a breve potrebbe essere ufficializzato. L'attesa principale però riguarda il probabile arrivo in bianconero di De Ligt, che avrebbe già trovato un'intesa contrattuale con la dirigenza bianconera.

Decisivo, secondo Di Marzio, l'inserimento di una clausola rescissoria a partire da 150 milioni di euro, a salire, che avrebbe convinto il giocatore olandese a scegliere la Juventus invece di società come Barcellona o Paris Saint Germain.