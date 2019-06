Il Calciomercato entrerà nel vivo dal primo luglio, quando sarà ufficialmente aperto: ci si attende molto dalle società di vertice in Serie A, in particolar modo da Inter, Napoli e Juventus, che sembrano le più attive.

Per l'Inter, sarebbe stata trovata l'intesa con il Sassuolo per Sensi, con l'Hertha Berlino per Lazaro, con la Roma per Dzeko e prosegue anche la trattativa con il Manchester United per Lukaku. Il Napoli invece a breve potrebbe ufficializzare Manolas così come è vicino l'acquisto di James Rodriguez dal Real Madrid.

Anche la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato con l'intento di regalare a Maurizio Sarri giocatori funzionali al suo gioco offensivo. Mancherebbe solo l'ufficialità per Demiral dal Sassuolo, inoltre potrebbe a breve essere ufficializzata la firma di Rabiot: la trattativa più attesa però resta il probabile arrivo a Torino di De Ligt, che secondo il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sarebbe molto vicino. La Juventus avrebbe battuto la concorrenza di società importanti come Barcellona e Paris Saint Germain: determinante, secondo Di Marzio, sarebbe stato l'inserimento di una clausola rescissoria.

De Ligt-Juventus, dovrebbe essere inserita una clausola da 150 milioni di euro

Secondo il noto esperto di calciomercato, la Juventus è pronta ad inserire nell'offerta di contratto a De Ligt una clausola rescissoria a partire da 150 milioni di euro. E proprio questo avrebbe convinto il giovane difensore a preferire la Juventus alle altre società, come Barcellona e Paris Saint Germain.

Il giocatore dovrebbe percepire circa 12 milioni di euro a stagione, bonus compresi, ed avrà la possibilità di crescere a fianco di difensori di qualità ed esperienza come Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

De Ligt e Demiral dovrebbero quindi completare il numero dei centrali difensivi bianconeri, aggiungendosi a Bonucci, Chiellini e Rugani.

Il mercato della Juventus

A proposito del francese Rabiot, ieri venerdì 28 giugno, il direttore sportivo Fabio Paratici è stato a Parigi per definire gli ultimi dettagli con la mamma procuratore del centrocampista francese. Quest'ultimo dovrebbe firmare un contratto di cinque anni a sette milioni di euro a stagione, inoltre i bianconeri dovrebbero pagare una commissione alla signora Rabiot di circa sette milioni di euro più bonus.

Per quanto riguarda il centrocampo, è stata lanciata di recente un'ulteriore indiscrezione in merito alla possibilità di un ritorno a Torino, quello di Paul Pogba.

A favorire l'acquisto del mediano francese potrebbe essere lo sponsor tecnico della Juventus, ovvero l'Adidas, che finanzierebbe parte dell'acquisto del centrocampista francese. Ma in tal senso ancora non ci sono conferme.