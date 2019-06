Uruguay-Perù, stasera alle 21:00 l’ultimo quarto di Copa America prima delle semifinali dove in tabellone c’è già la super sfida Brasile-Argentina, mentre nell’altra il Cile campione in carica dopo aver eliminato la Colombia attende di conoscere il nome dell’avversaria che dovrà affrontare, appunto una tra la Celeste o la nazionale andina nell’ultimo posto ancora a disposizione. Cavani e compagni partono chiaramente da favoritissimi contro la Blanquiroja che si è qualificata alla fase ad eliminazione diretta come ripescata tra le due migliori terze classificate dei gironi, ma arrivati a questo punto dei giochi Guerrero e soci proveranno in tutti i modi a ribaltare il pronostico.

Uruguay-Perù si giocherà all’Arena Fonte Nova di Salvador, a Bahia, alle ore 16:00 locali (le 21:00 in Italia) e come tutte le partite della Coppa America 2019 sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn.

Le probabili formazioni, tra gli andini out Farfan

La Celeste del Maestro Oscar Washington Tabarez si presenta da imbattuta dopo aver vinto il gruppo C battendo Ecuador (4-0) e Cile (1-0), ma pareggiando a sorpresa con il Giappone (2-2) alla seconda giornata.

Terzo nel girone C il Perù, invece, ha pareggiato senza reti col Venezuela prima di superare per 3-1 la modesta Bolivia, mentre nel terzo match la squadra di Ricardo Gareca è stata travolta dal Brasile (5-0).

Uruguay privo dell’infortunato Vecino e con Laxalt in dubbio, a centrocampo ballottaggio Nandez-Lodeiro per una maglia sulla corsia sinistra; Perù senza il suo giocatore più rappresentativo: l’attaccante Jefferson Farfan fermato da un infortunio al ginocchio.

Tra gli Incas è inoltre segnalato in forse il centrale difensivo Zambrano. A seguire le probabili formazioni all’Arena Fonte Nova:

Uruguay (4-2-2): Muslera; Gonzalez, Gimenez, Godín, Caceres; Nandez, Valverde, Bentancur, De Arrascaeta; Suarez, Cavani. Ct: Tabarez.

Perù (4-2-3-1): Gallese; Advicula, Zambrano, Santamaria, Trauco; Tapia, Yotun; Carrillo, Cueva, Flores; Guerrero. Ct: Gareca.

Precedenti

Sono ben 20 i precedenti tra Uruguay e Perù in Copa America, con la Celeste in netto vantaggio sulla Blanquiroja per 12 vittorie a 6, mentre 2 solo partite sono terminate con un pareggio.

L’ultimo incrocio nel torneo continentale risale al 2011 quando in semifinale l’Uruguay vinse 2-0 con una doppietta di Luis Suarez, mentre la prima sfida andò in scena nel lontanissimo 1927 (4-0 Uruguay) e l’ultima vittoria degli andini risale al 2007 (3-0).

Anche i precedenti generali depongono in modo chiaro per l’Uruguay, ma l’ultimo confronto in assoluto giocato tra le due squadre è stato invece vinto dal Perù: 2-1 nel 2016 a Lima per le qualificazioni mondiali.