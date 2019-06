Il Calciomercato è pronto ad entrare nel vivo: la Serie A potrebbe regalare grandi sorprese dal punto di vista degli acquisti, dopo quello roboante dello scorso anno della Juventus, con l'arrivo di Cristiano Ronaldo. E proprio i bianconeri avranno la solita ambizione di primeggiare in Serie A ma soprattutto di trionfare in Champions League, a 23 anni dall'ultimo successo nella prestigiosa competizione europea per club. Questo fine giugno sarà importante dal punto di vista societario, in quanto ci sarà l'approvazione del bilancio d'esercizio, che dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro.

Proprio per questo potrebbero esserci cessioni pesanti, e i principali indiziati a lasciare Torino sono Joao Cancelo, Khedira e Mandzukic.

In tema arrivi, la principale esigenza bianconera è quella di rinforzare il settore difensivo, dopo il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe far parte dello staff tecnico bianconero) e l'addio di Martin Caceres (che ritornerà alla Lazio dopo il prestito alla Juventus). Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dalla Gazzetta dello Sport, uno dei difensori apprezzati dalla dirigenza bianconera è pronto a decidere la sua destinazione: a breve ritornerà dalle vacanze e probabilmente ufficializzerà la sua scelta, con la Juventus che sarebbe in vantaggio rispetto alle concorrenti.

La Juventus sarebbe in vantaggio su De Ligt

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe in vantaggio su De Ligt, il centrale difensivo che rappresenterebbe un valore aggiunto per la difesa bianconera. La Juventus avrebbe infatti battuto la concorrenza del Barcellona, che per questioni economiche non vorrebbe investire in settori già coperti dai giocatori in rosa. La società catalana infatti starebbe lavorando al ritorno in Spagna di Neymar, che secondo le indiscrezioni, sarebbe disposto ad abbassare il suo stipendio che percepisce al Paris Saint Germain pur di ritornare a giocare al Barcellona.

Resta la concorrenza del Paris Saint Germain, con Leonardo che vorrebbe De Ligt per ringiovanire la difesa francese. La Juventus però sarebbe già pronta a presentare un'offerta di 70 milioni di euro all'Ajax, mentre al giocatore vorrebbe offrire un contratto da 7,5 milioni di euro più bonus che possano arrivare facilmente ai 12 milioni di euro totali.

Il mercato della Juventus

De Ligt potrebbe non essere il solo rinforzo in difesa: mancherebbe solo l'ufficialità per Demiral, centrale del Sassuolo, che ha già effettuato le visite mediche al J Medical.

Il difensore turco dovrebbe arrivare a Torino per una somma di 15 milioni di euro, grazie alla prelazione della Juventus nei confronti del Sassuolo definita a gennaio, quando la società emiliana acquistò per sette milioni di euro il difensore turco in sinergia proprio con la società bianconera.