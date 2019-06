La maggior parte dei giocatori della Juventus sono in vacanza e tra qualche ora scatteranno le meritate ferie anche per i bianconeri impegnati in nazionale ad eccezione dei sudamericani. Infatti, dopo Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo da stasera anche Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Federico Bernardeschi e Miralem Pjanic potranno finalmente godersi un bel periodo di relax. Infatti, la Juve riprenderà ad allenarsi a inizio luglio, anche se la data esatta del raduno ancora non si conosce visto che la deciderà il nuovo tecnico.

Il 18 luglio la Juve partirà per la tournée

La data esatta del ritiro estivo della Juve ancora non si conosce visto che questa scelta spetterà solo ed esclusivamente al nuovo allenatore. Ma alcuni appuntamenti dell'estate bianconera sono già segnati in agenda. Infatti, il 18 luglio la squadra partirà per l'Asia dove il 21 e il 24 luglio sarà impegnata nelle amichevoli dell'International Champions Cup. La prima sfida che vedrà in campo i Campioni d'Italia si disputerà a Singapore contro il Tottenham.

Juventus, l'agenda estiva dei bianconeri

Mentre la partita del 24 luglio vedrà la nuova Juve impegnata a Nanchino contro l'Inter. La terza importante amichevole che vedrà impegnati i Campioni d'Italia è fissata ad agosto contro l'Atletico Madrid. Queste sfide ovviamente saranno fondamentali per vedere all'opera i nuovo giocatori e per vedere come la squadra apprenderà i nuovi schemi del nuovo allenatore. I tifosi non vedono l'ora di sapere chi sarà il sostituto di Massimiliano Allegri soprattutto fremono per vedere la Juve all'opera ma dovranno aspettare ancora un po' visto che per vedere i bianconeri in azione si dovrà attendere ancora un mese e mezzo.

Per i bianconeri scattano le vacanze

Da questa sera, la maggior parte dei giocatori della Juve saranno in vacanza anche se le ferie non scatteranno proprio per tutti. A cominciare da Moise Kean che terminerà gli impegni con la nazionale di Roberto Mancini ma si aggregherà all'Under 21 di Di Biagio che sarà impegnata nell'Europeo. Anche i sudamericani avranno ancora parecchi impegni visto che a breve scatterà la Copa America. I giocatori della Juve che prenderanno parte a questa importante manifestazione sono Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado e Alex Sandro.

Le loro vacanze inizieranno solo quando le rispettive nazionali termineranno la loro avventura in Copa America. Da lì in poi partirà il loro periodo di ferie ed è possibile che rientrino a Torino con un po' di ritardo rispetto ai compagni di squadra. Ovviamente il ritorno dei sudamericani sarà stabilito dal nuovo tecnico che deciderà quante vacanze concedere loro e per quando fissare la loro ripresa degli allenamenti.