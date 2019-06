È decisamente ancora troppo presto per parlare di calciomercato in casa Juventus. E' vero che la società bianconera indubbiamente rinforzerà la squadra in vista della prossima stagione agonistica, ma pare complicato fare dei nomi in attesa che venga nominato ufficialmente il nuovo allenatore. Chi prenderà il posto di Allegri? A tal proposito le ipotesi che circolano sono sempre quella degli ultimi giorni, con Sarri in pole position e Guardiola che rimane il sogno proibito della società torinese.

Pubblicità

Pubblicità

Solamente dopo aver ufficializzato il nome del tecnico si potrà capire veramente quali saranno le mosse di Calciomercato della Juventus di questa estate.

Come detto però non c'è dubbio che la società farà di tutto per accontentare le richieste del nuovo allenatore, chiunque esso sia, poiché la Juve non solo vuole primeggiare in Italia (come ormai fa da 8 anni a questa parte) ma soprattutto vuole puntare alla conquista della Champions League e per farlo ha bisogno di giocatori di grande spessore.

Calciomercato Juventus: Chiesa e Koulibaly i nomi sul taccuino della dirigenza (Rumors)

Dopo aver già preso il centrocampista gallese Ramsey dall'Arsenal (in scadenza di contratto) secondo i rumors di calciomercato degli ultimi giorni sarebbero due i grandi obiettivi della Juventus nella sessione estiva.

La Juve pensa a nuovi innesti

Il primo è Federico Chiesa, giovane talento italiano in forza alla Fiorentina la cui valutazione si aggira attorno ai 70 milioni di euro. Non è però detto però che il nuovo presidente del club toscano Commisso (che appena da qualche ora ha ufficialmente rilevato la società dalla famiglia Della Valle) si voglia privare del suo gioiello più prezioso.

Pubblicità

La Juventus ad ogni modo è pronta a fiutare l'affare, anche se dovrà battere la concorrenza dell'Inter, altro club che vuole fare la voce grossa in questo calciomercato estivo.

Altro obiettivo importante di mercato per la Juventus, che mira a rinforzare la difesa, sarebbe oulibaly, centrale del Napoli dal rendimento elevatissimo. Un vero top player, il suo valore è fuori discussione. Ma i partenopei difficilmente cederanno un giocatore del genere, e non solo perché si parlerebbe di una cessione alla diretta rivale per lo scudetto.

Il Napoli vorrà tenerselo stretto. La Juventus ha già preso il turco Demiral, ma visto pure il ritiro di Barzagli anche numericamente serviranno più rinforzi.

E in partenza? Non c'è dubbio che ci siano anche alcuni elementi che sembrano destinati a lasciare il club. Uno di questi sarebbe il laterale brasiliano Douglas Costa, al quale le offerte non mancano di certo, soprattutto dalla Premier League e dalla Liga. Ancora da decifrare invece il destino di Dybala, anche se a quanto pare il suo futuro sarà ancora a tinte bianconere.