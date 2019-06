Per la Juventus questo è il periodo per decidere le strategie di mercato. I bianconeri, anche se non hanno ancora annunciato il nuovo allenatore, stanno comunque sondando diverse piste per rinforzare la loro rosa. Negli ultimi giorni uno dei nomi che è accostato maggiormente alla Juve è quello di Mauro Icardi. In particolare all'Inter non dispiacerebbe scambiare il bomber argentino con Paulo Dybala, la Juve però non sarebbe disposta a fare questo scambio. Icardi comunque resta uno dei nomi che potrebbero interessare a Fabio Paratici per rinforzare l'attacco.

Chiellini benedirebbe un possibile arrivo di Icardi

In estate non è da escludere che la Juve possa cercare di acquistare Mauro Icardi per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo. Inoltre, Mauro Icardi in caso di approdo a Torino potrebbe avere un buon alleato, il capitano della Juve Giorgio Chiellini, che vedrebbe di buon occhio l'arrivo del bomber argentino. Il numero 3 juventino ha anche espresso il suo gradimento per Mauro Icardi non solo sui social mettendo like ad alcune sue foto ma anche in società.

Juventus, Chiellini gradirebbe l'acquisto di Icardi

Chiellini avrebbe parlato con la dirigenza della Juve per dare il suo assenso ad un eventuale arrivo dell'argentino, adesso non resta che attendere l'evoluzione del mercato per vedere se Paratici accontenterà Chiellini regalando Icardi a lui e al prossimo allenatore bianconero. Il capitano juventino apprezza molto il modo di giocare dell'attaccante e sarebbe felice di poter essere suo compagno di squadra.

Chiellini e molti altri juventini impegnati con le Nazionali

In attesa di sapere chi saranno i rinforzi estivi, Chiellini e alcuni compagni sono ancora concentrati sul campo e in particolare sono impegnati con le rispettive nazionali.

I primi bianconeri a scendere in campo saranno Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo che mercoledì 5 giugno affronteranno la Svizzera. L'8 giugno, invece, toccherà all'Italia che giocherà contro la Bosnia e i bianconeri che sono a disposizione di Roberto Mancini sono ben sei, ovvero Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Mattia De Sciglio, Leonardo Spinazzola, Federico Bernardeschi e Moise Kean. Gli azzurri poi avranno un secondo impegno l'11 giugno contro la Bosnia di Miralem Pjanic e questa sfida si giocherà all'Allianz Stadium, perciò gli juventini in questa sfida si sentiranno particolarmente a casa visto che giocheranno nel loro impianto.

I giocatori della Juve che avranno gli impegni più importanti sono i sudamericani. Infatti, Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Alex Sandro e Rodrigo Bentancur saranno in campo dalla metà di giugno fino al 24 per giocare con Argentina, Colombia, Brasile e Uruguay i gironi di Copa America. Qualora queste nazionali dovessero proseguire il loro cammino in questa competizione ovviamente le vacanze di questi giocatori slitterebbero ulteriormente.