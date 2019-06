L'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero potrebbe arrivare in questo fine settimana, o al massimo inizio settimana prossima, ma a tenere banco sono le notizie riguardanti il Calciomercato. Gli acquisti come le cessioni saranno ovviamente avallate anche dal nuovo allenatore bianconero (che salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe essere Maurizio Sarri), ma la dirigenza prosegue il suo lavoro alla ricerca delle migliori opportunità di mercato.

Pubblicità

Pubblicità

Accanto ai dirigenti, bisogna riconoscere che sta diventando molto importante la figura di Cristiano Ronaldo, che oramai sembrerebbe diventato un vero e proprio direttore sportivo bianconero: basta leggere le parole rilasciate dal centrale difensivo dell'Ajax e della nazionale olandese De Ligt, che ha dichiarato come il portoghese nel post partita della finale di Nations League fra Portogallo e Olanda (match vinto dai lusitani grazie ad un gol di Gonzalo Guedes) si sia avvicinato al centrale per invitarlo a trasferirsi alla Juventus. Come scrive 'La Repubblica', lo stesso Cristiano Ronaldo lo starebbe facendo con un suo amico ed ex compagno di squadra al Real Madrid Marcelo.

La Juventus potrebbe ingaggiare Marcelo.

Juventus, Ronaldo avrebbe invitato Marcelo a trasferirsi a Torino

Secondo il noto giornale 'La Repubblica', Cristiano Ronaldo starebbe spingendo il terzino sinistro brasiliano Marcelo a trasferirsi a Torino. Il portoghese ritiene infatti il suo ex compagno di squadra il giocatore ideale per incrementare la qualità nella rosa bianconera: inoltre il brasiliano potrebbe non essere più il titolare inamovibile del Real Madrid in quanto la società spagnola ha ufficializzato l'acquisto dal Lione del terzino sinistro francese Mendy.

Pubblicità

Difficilmente il brasiliano, considerato uno dei migliori terzini sinistri al mondo, resterà a Real Madrid come riserva. Il giocatore quindi potrebbe considerare il trasferimento a Torino e proprio per questo la Juventus potrebbe autorizzare la cessione di Alex Sandro, che sarebbe richiesto dal Paris Saint Germain. Il ritorno nella società francese di Leonardo come direttore tecnico potrebbe essere ulteriore incentivo al trasferimento di Alex Sandro in Francia, essendo l'ex Milan estimatore dell'attuale terzino bianconero. Probabilmente con un'offerta di almeno 40-50 milioni di euro, la Juventus potrebbe lasciar partire Alex Sandro.

Il mercato della Juventus

L'esigenza principale della Juventus resta il settore difensivo centrale: oramai definito l'acquisto di Demiral, serve almeno un altro difensore centrale per completare i difensori centrali. Si valutano diversi giocatori, piacciono De Ligt dell'Ajax, Boateng del Bayern Monaco e Manolas della Roma.