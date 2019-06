Il mercato dei trasferimenti del Milan è iniziato, e dopo aver concluso con la firma del centrocampista Rade Krunić per € 8 milioni più i bonus, il Diavolo continua a cercare giocatori in tutti i reparti. Con Cristian Zapata che è andato via, i difensori del Milan sono Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio e Mattia Caldara, il quale è anche alle prese con il recupero da un brutto infortunio. La difesa del Diavolo è stata la terza migliore della scorsa Serie A, ma il Milan vuole rinforzarsi.

Milan, pronto l'assalto a Manolas

Secondo Gianluca Di Marzio di Sky, il Milan sta tentando di ingaggiare il difensore centrale della Roma Kostas Manolas, 28 anni. I primi contatti sono stati avviati con la Roma e con l'agente del difensore greco, Mino Raiola. La clausola rescissoria di Manolas è di 36 milioni di euro e il Milan sta cercando di capire se sarà possibile ottenere uno sconto; la risposta della Roma, tuttavia, sembrerebbe negativa ed il giocatore partirà solo se qualche club sarà disposto a pagare la sua clausola.

Paolo Maldini - Dirigente del Milan

La Roma, come il Milan, ha bisogno di fare qualche plusvalenza entro il 30 giugno, quindi una cessione potrebbe avvenire nelle prossime due settimane. Di Marzio sostiene che l'alternativa a Manolas sia il centrale Dejan Lovren del Liverpool, che è stato accostato al club negli ultimi giorni.

Calciomercato Milan, anche Lovren per la difesa

Dejan Lovren, 29 anni, è stato utilizzato solo 18 volte la scorsa stagione, a causa della forte concorrenza di Virgil van Dijk, Joe Gomez e Joel Matip che nelle gerarchie di Klopp gli erano davanti.

Secondo The Sun, il Liverpool non ha interesse a lasciarlo partire per meno di 25 milioni. Se dovessero ricevere quella cifra, probabilmente i Reds sarebbero disposti a cedere il giocatore. Nonostante non sia giovanissimo, Lovren del Liverpool ha ancora davanti una carriera importante e potrebbe essere utile a rinforzare la spuntata difesa rossonera.

Il giocatore è anche titolare con la Nazionale croata, con cui si è laureato vicecampione del mondo nel 2018.

Il Milan vorrebbe anche Mancini dall'Atalanta

Un altro nome sulla sua lista di giovani italiani apprezzati dal Milan è quello di Gianluca Mancini. Il difensore dell'Atalanta è uno dei gioielli della famiglia Percassi, con 35 presenze e 6 gol in questa stagione.

Marco Giampaolo, il forte favorito per il ruolo di allenatore se Maldini confermasse l'ingaggio del tecnico della Samp, sarebbe anche lui contento dell'acquisto. Ecco perché Mancini è già stato sondato, l'Atalanta lo valuta a 25/28 milioni di euro e non esclude la sua partenza se questa richiesta venisse soddisfatta.

Il giovane difensore italiano pare l'innesto ideale, in quanto sarebbe ritenuto già pronto a lavorare al fianco di Romagnoli, mentre si attende il ritorno di Caldara. Il Milan ci sta pensando e ci si aspetta che i dialoghi formali inizino presto.