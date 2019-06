E' certamente l'estate più enigmatica della carriera di allenatore di Pep Guardiola. Oltre ai numerosi rumors che lo volevano, o meglio, lo vogliono tuttora, sulla panchina della Juventus, ora emerge dall'Inghilterra un altro possibile colpo di scena. Secondo persone molto vicine al tecnico del Manchester City, Guardiola sarebbe pronto a prendersi un anno di pausa dopo una stagione vissuta tra mille tensioni e stress. Cosa c'è di vero in questo possibile e clamoroso addio? C'è un altro club all'orizzonte pronto a far tornare gli stimoli giusti all'allenatore spagnolo?

Stampa britannica: 'Guardiola sta pensando di lasciare il City'

Dopo il campionato vinto in Inghilterra, Pep Guardiola è ancora in vacanza, ma i tanti rumors sul suo futuro continuano a coinvolgere il tecnico del Manchester City. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate da due giornali inglesi ('Star Sport' e 'Mirror Sport'), uno degli allenatori più ambiti al mondo starebbe pensando di staccare la spina per un anno. 'Troppo forti le pressioni per gestire un grande club per un altro anno' hanno riferito fonti vicine all'allenatore dei Citizens.

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City

Cosa c'è di vero? L'allenatore spagnolo smentirà questa voce? Difficilmente lui o il club di Manchester comunicheranno una smentita nelle prossime ore, anche perchè il tecnico spagnolo, soltanto un anno fa, ha firmato un rinnovo con il City fino all'estate 2021. Guardiola è uno dei tecnici più pagati al mondo con un contratto principesco da quasi 25 milioni di euro a stagione, eppure le voci su un suo addio all'Inghilterra continuano ad aumentare.

Guardiola e le voci sulla Juventus

E quindi? Guardiola è già pronto a lasciare Manchester? Per ora no. E' bene precisare che i due tabloid inglesi hanno parlato di uno stop tra un anno: Guardiola non intende lasciare il City quest'estate, nonostante le numerose ed insistenti voci che lo vorrebbero già a Torino quest'estate, sponda bianconera. Prima di lasciare, vorrebbe provare a vincere la Champions League sulla panchina del Manchester City.

Oltremanica, l'indiscrezione lanciata da 'Star Sport' e 'Mirror Sport' è stata vista, in queste ore, come un'autentica bomba di Calciomercato.

Il 'mal di pancia' di Pep comincia a far insospettire, nonostante qualche giorno fa, in un video pubblicato dal canale ufficiale del Manchester City, lo stesso Guardiola disse 'di non poter pensare di stare in un club migliore di quello attuale'. Cosa c'è nel futuro di Guardiola? Un anno di stop o un ritorno in Italia dopo la felice esperienza da giocatore nel Brescia? Per scoprirlo basterà aspettare qualche mese o, forse, solo qualche settimana.