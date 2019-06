In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, la Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato dei giocatori con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League.

Le esigenze principali riguardano sicuramente la difesa, considerando il ritiro di Andrea Barzagli ed il probabile addio di Martin Caceres, che dovrebbe ritornare alla Lazio. Sarebbe a un passo l'acquisto Demiral dal Sassuolo, ma dovrebbe arrivare un altro difensore centrale.

La dirigenza bianconera però è pronta a regalare al nuovo tecnico e alla tifoseria bianconera un grande giocatore per la mediana: il sogno resta Paul Pogba, in uscita dal Manchester United ma che ha un prezzo notevole, si parla di circa 150 milioni di euro. Più fattibile pare la pista 'italiana', l'alternativa per eccellenza al francese sarebbe il centrocampista serbo della Lazio Sergej Milinkovic Savic, che però anche lui ha una valutazione importante.

Juventus, Milinkovic Savic via dalla Lazio per 100 milioni di euro

Milinkovic Savic è valutato 100 milioni di euro

Secondo il noto sito tuttojuve.com, La Lazio valuta Sergej Milinkovic Savic almeno 100 milioni di euro. Somma sicuramente notevole per il mediano serbo, ma la Juventus potrebbe giocarsi la carta delle contropartite tecniche per diminuire l'esborso economico. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza bianconera potrebbe inserire nella trattativa per arrivare al mediano serbo due giocatori che interesserebbero alla Lazio, ovvero il difensore centrale argentino del Genoa Cristiano Romero, acquistato dalla Juventus per la stagione 2020-2021, e il terzino della nazionale italiana Leonardo Spinazzola.

Negli ultimi giorni si era parlato come possibile contropartita tecnica pure di Riccardo Orsolini del Bologna, verso il quale la Juventus vanta un diritto di contro riscatto.

Ovviamente la dirigenza bianconera valuta anche delle alternative a Milinkovic Savic, in particolar modo piacciono Ndombele del Lione e Rabiot, che a fine giugno si libera a parametro zero dal Paris Saint Germain.

Il mercato della Juventus

Come preannunciato, ci sarà anche un investimento da parte della Juventus su almeno due difensori centrali: uno è Demiral, l'altro potrebbe essere Manolas della Roma, che ha una clausola rescissoria di circa 35 milioni di euro.

Un altro importante investimento dovrebbe riguardare anche il settore avanzato: la dirigenza bianconera avrebbe infatti raggiunto un'intesa contrattuale con il centrocampista offensivo della Fiorentina Federico Chiesa, per un contratto da cinque anni a cinque milioni di euro. Bisognerà però trattare il suo eventuale acquisto con la nuova proprietà della Fiorentina.