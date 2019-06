Arrivata l'ufficializzazione di Maurizio Sarri, per la dirigenza bianconera è tempo di pensare a mercato. Definiti alcuni acquisti (Ramsey dall'Arsenal, Demiral dal Sassuolo e Romero dal Genoa), i bianconeri dovranno considerare delle cessioni importanti anche per motivi di Fair Play Finanziario: l'approvazione del bilancio d'esercizio, previsto per fine giugno, dovrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. Proprio alcuni giocatori potrebbero essere inseriti come possibili contropartite tecniche per arrivare ad alcuni calciatori graditi al nuovo tecnico bianconero: come scrive il noto sito ilbianconero.com, la Juventus è interessata al mediano francese del Manchester United Paul Pogba, in uscita dalla società inglese.

Quest'ultimo vuole infatti lasciare l'Inghilterra, a maggior ragione perché la squadra guidata da Solskjaer la prossima stagione non giocherà la Champions League. Per arrivare al nazionale francese, la Juventus potrebbe inserire delle contropartite tecniche gradite alla società inglese.

La Juventus vuole Pogba, possibile inserimento di contropartite tecniche

La Juventus è interessata a Paul Pogba, ma il Manchester United chiederebbe almeno 120 milioni di euro per il suo mediano.

Proprio per questo i bianconeri potrebbero decidere di inserire dei giocatori per diminuire l'esborso economico: su tutti spiccano i nomi di Joao Cancelo, Douglas Costa e Paulo Dybala. Per il primo sembrerebbe in vantaggio il Manchester City, ma la Juventus riterrebbe bassa l'offerta del City (ferma a 50 milioni di euro, i bianconeri ne chiedono almeno 60). Altro giocatore che potrebbe interessare al Manchester United è il centrocampista offensivo brasiliano Douglas Costa, valutato dalla Juventus almeno 60 milioni di euro.

Altra carta interessante potrebbe essere Paulo Dybala, apprezzato molto dallo United e valutato dai bianconeri almeno 100 milioni di euro. Su Pogba resta viva la concorrenza del Real Madrid, con il tecnico Zidane suo grande estimatore.

Il mercato della Juventus

La Juventus è pronta ad investire su grandi giocatori in tutti i settori: in difesa potrebbe arrivare uno fra Koulibaly, De Ligt, Marquinhos, Alderweild e Manolas mentre a centrocampo, oltre al sogno Pogba, sarebbe in fase avanzata la trattativa per arrivare ad Adrien Rabiot, mediano del Paris Saint Germain ma che va in scadenza con la società inglese il 30 giugno.

Le alternative ci sono: da Milinkovic Savic della Lazio a Ndombelé del Lione.