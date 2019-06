Continua il tormentone della panchina della Juventus, che dopo l'addio di Massimiliano Allegri non ha ancora un padrone. L'annuncio, però, sembra essere imminente; la sensazione è che possa arrivare anche la settimana prossima. Nelle ultime ore si è parlato di Maurizio Sarri, fresco vincitore dell'Europa League con il Chelsea. Ci sarebbero già stati dei contatti tra l'entourage dell'ex allenatore del Napoli e i vertici bianconeri. Si sarebbe già trovato l'accordo, ma intanto continuano ad arrivare indiscrezioni anche su Pep Guardiola.

Secondo parte della stampa sportiva, infatti, sarebbe il tecnico catalano il primo obiettivo di Andrea Agnelli per la panchina bianconera.

Il possibile arrivo di Guardiola a Torino potrebbe essere favorito dalla Uefa. La prossima settimana, infatti, arriverà la sentenza sulla possibile esclusione del Manchester City dalla prossima edizione della Champions League. Se il club britannico non dovesse partecipare alla massima competizione continentale per club, Guardiola potrebbe separarsi dai Citizens grazie ad una particolare clausola contenuta nel proprio contratto.

Juventus, ancora possibile l'arrivo di Guardiola

Non si sa ancora di preciso quando sarà emanata la sentenza, ma il tecnico spagnolo starebbe già cercando un accordo con la dirigenza del Manchester City, a capo della quale c'è il proprietario del club britannico, Mansour. La situazione è in divenire, ma la Juventus avrebbe già trovato un accordo con Guardiola. Vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, con Guardiola potrebbero arrivare Isco e Koulibaly

Se Pep Guardiola dovesse arrivare alla Juventus, nella rosa bianconera potrebbero esserci dei cambiamenti molto importanti.

In difesa, infatti, il club di Agnelli potrebbe puntare tutto su Koulibaly, uno dei pupilli del tecnico catalano. Il difensore centrale africano è da tempo uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, ma il prezzo del suo cartellino è di almeno cento milioni di euro e De Laurentiis non avrebbe alcuna intenzione di fare degli sconti. A centrocampo, invece, uno degli obiettivi principali della Juventus sarebbe Isco, altro giocatore particolarmente gradito a Pep Guardiola.

Lo spagnolo potrebbe lasciare il Real Madrid dopo un anno di panchina e a Torino ritroverebbe il suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo. Con Guardiola, inoltre, sarebbe rivalutato Paulo Dybala, che potrebbe essere impiegato all'occorrenza anche come "falso nueve". La probabile formazione della Juventus 2019/2020 sarebbe dunque questa: Szczesny, Cancelo, Chiellini (Bonucci), KOULIBALY, Alex Sandro, Pjanic, Bentancur, Emre Can, ISCO, Dybala, Ronaldo.