Il futuro della Juventus in questo momento è legato al Chelsea, infatti si attende che venga dato l'ok per la rescissione del contratto di Maurizio Sarri, in modo che quest'ultimo possa essere annunciato come l'erede di Massimiliano Allegri. Intanto i Blues, in questo momento, sono impegnati in beghe giudiziarie, avendo deciso di inoltrare ricorso al Tas dopo essere stati condannati al blocco del mercato.

Il rischio è che la nuova sentenza arrivi quando orma il Calciomercato sarà chiuso, dunque al momento il club londinese non può cedere né acquistare giocatori, eccezion fatta per Hazard, il cui trasferimento al Real Madrid è già stato perfezionato.

Pubblicità

Pubblicità

D'altronde, se non l'avessero venduto, avrebbero rischiato di perderlo a parametro zero, visto il contratto in scadenza nel 2020. Ad ogni modo, per avere una squadra dalla quale ripartire, la società di Abramovich ha rinnovato i contratti di David Luiz, Giroud e Willian.

La Juve in pressing sul Chelsea per Sarri e Palmieri

Il tecnico ex Napoli dovrebbe essere liberato a breve, come gli è stato promesso dalla dirigenza londinese il 31 maggio, e con lui Paratici gradirebbe che a Torino arrivasse anche Emerson Palmieri.

Maurizio Sarri ed Emerson Palmieri (foto: euprimetimefootball.com; sports.yahoo.com).

L'italo-brasiliano è un pupillo di Sarri, che nella seconda parte della stagione gli ha dato un ruolo da protagonista a discapito di Marcos Alonso, ritenuto fino a quel momento intoccabile.

Il ds bianconero, prima che il terzino sinistro si trasferisse oltremanica, aveva già mostrato un serio interesse nei suoi confronti, ma poi per tutelare l'investimento fatto su Alex Sandro aveva preferito lasciare campo libero agli inglesi. Ora la Juve vorrebbe seriamente portare all'ombra della Mole Palmieri, il quale garantirebbe spinta ed equilibrio alla corsia mancina.

Pubblicità

La valutazione del suo cartellino si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, ma l'ultima parola spetta ai Blues, i quali per ovvi motivi sarebbero restii a cederlo, proprio perché non potrebbero sostituirlo.

Verso la cessione di Cancelo

Con l'imminente approdo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera, alcune pedine non congeniali al suo gioco verranno cedute, e tra queste ci sarebbe anche Joao Cancelo. Il portoghese durante la stagione ha mostrato solo a sprazzi il suo talento per cui, avendo molto mercato, la dirigenza vorrebbe approfittarne per realizzare una plusvalenza utile per finanziare i prossimi acquisti.

L'ex Valencia è entrato nel mirino del Manchester City, il cui allenatore Pep Guardiola lo vedrebbe bene al posto di Danilo, ormai fuori dal suo progetto tecnico. La valutazione del terzino lusitano sarebbe di circa 60 milioni di euro.

Sulla fascia destra, invece, Sarri vorrebbe Elseid Hysaj, una garanzia sia in fase di spinta che di contenimento. Altro elemento adatto agli schemi di gioco del tecnico juventino "in pectore" sarebbe Kieran Trippier, ma il Tottenham non sembrerebbe così intenzionato a venderlo.

Pubblicità

Ultimamente nel mirino di Paratici sarebbe entrato anche Zaniolo, ma il discorso pare appena abbozzato con la Roma e ci vorrà del tempo per capire come potrà evolversi la situazione. Tra possibili acquisti e cessioni, dall'Al-Duhail si fa sentire la voce di Benatia che avrebbe nostalgia della Juventus e sarebbe pronto a ritornare, visto che ormai sulla panchina zebrata non c'è più Massimiliano Allegri, causa del suo divorzio a gennaio con "Madama".