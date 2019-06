Da luglio il mercato in Serie A è pronto ad entrare nel vivo, con le società di vertice che sono pronte a regalare importanti acquisti. Juventus, Inter e Napoli potrebbero essere le protagoniste del mercato, con i bianconeri che sarebbero pronti ad ufficializzare gli acquisti di Demiral dal Sassuolo, di Rabiot in scadenza di contratto dal Paris Saint Germain e di De Ligt dall'Ajax. Anche l'Inter è in procinto di ufficializzare alcuni acquisti, su tutti quelli di Lazaro dall'Hertha Berlino e di Dzeko dalla Roma: proprio nella società di Suning ci sono delle grane da risolvere, ovvero la questione di Nainggolan e Icardi che sarebbero pronti a lasciare Milano.

Pubblicità

Pubblicità

Proprio la punta argentina, nonostante non si discuta la sua qualità come giocatore, sembrerebbe avere difficoltà nel trovare acquirenti: secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Calciomercato.com, l'argentino in Italia gradirebbe come unica destinazione la Juventus, con la dirigenza bianconera da sempre grande estimatore della punta dell'Inter. Il 'problema' è che in questo momento i bianconeri non sarebbero interessati ad intavolare una trattativa con l'Inter.

Pubblicità

Icardi gradirebbe un trasferimento alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Calciomercato.com, la Juventus attualmente non sarebbe interessata a Mauro Icardi. Si era parlato fino a poco tempo fa di un possibile scambio con Dybala, ma l'arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus sembra aver rilanciato le possibilità di titolarità del 10 bianconero con i Campioni d'Italia. Inoltre, il recente incontro avuto fra il tecnico toscano e Cristiano Ronaldo in Costa Azzurra, sarebbe stato utile per definire il ruolo del portoghese nella squadra bianconera.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Quest'ultimo infatti dovrebbe essere il centravanti della nuova Juventus di Sarri targata 4-3-3, questo significa che la Juventus, anche in caso di cessione di Higuain (che piace alla nuova Roma di Fonseca) e di Mandzukic (è apprezzato dal Borussia Dortmund), potrebbe non investire su un'ulteriore punta, ma promuovere Kean come prima riserva del portoghese.

Interessa Federico Chiesa della Fiorentina

L'eventuale somma incassata con le cessioni delle punte prima menzionate potrebbe essere utile per investirla su un centrocampista offensivo: piace e molto Federico Chiesa, riferimento della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini.

Sembra che il giocatore abbia già un'intesa contrattuale con la dirigenza bianconera, per un contratto di cinque anni a cinque milioni di euro a stagione, ma con l'arrivo della nuova proprietà alla Fiorentina, capitanata dall'imprenditore italo-americano Rocco Commisso, potrebbe non essere semplice per la Juventus trattare il suo acquisto.