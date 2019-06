In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico della Juventus, la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. L'esigenza principale riguarda sicuramente la difesa, con Andrea Barzagli che dopo il ritiro dovrebbe entrare a far parte dello staff tecnico bianconero e con Martin Caceres che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio. Sono quindi attualmente tre i centrali a disposizione, ma la dirigenza sembrerebbe aver concluso l'acquisto di due difensori giovani, parliamo di Demiral del Sassuolo e Romero del Genoa.

Il primo dovrebbe rimanere come quinto difensore mentre l'argentino potrebbe restare un altro anno in prestito alla società ligure. Servirebbe poi un ulteriore investimento in difesa, un giocatore più esperto, e secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Tuttosport, la dirigenza della Juventus potrebbe regalare al nuovo tecnico (è vicino l'arrivo sulla panchina bianconera Maurizio Sarri) uno dei difensori più forti della Serie A.

Koulibaly possibile acquisto della Juventus

Secondo Tuttosport, la Juventus potrebbe investire in maniera massiccia sul mercato, in particolar modo in difesa, e l'obiettivo principale come centrale potrebbe essere Koulibaly, difensore senegalese del Napoli.

Juventus, il possibile grande arrivo per la difesa è Koulibaly dal Napoli

Come è noto quest'ultimo è cresciuto tatticamente e tecnicamente grazie a Maurizio Sarri, diventando uno dei centrali più forti non solo in Italia ma in generale a livello europeo.

La valutazione del giocatore è notevole, superiore ai 100 milioni di euro, e i bianconeri potrebbero valutare l'inserimento di alcune contropartite tecniche gradite alla società di De Laurentiis per diminuire l'esborso economico. Il centrale senegalese non è il solo seguito: piacciono anche Romagnoli del Milan, Hummels del Bayern Monaco e Manolas della Roma. Quest'ultimo, grazie alla clausola rescissoria, potrebbe liberarsi dalla società di Pallotta per una somma di poco superiore ai 35 milioni di euro.

Il mercato dei bianconeri

Gran parte delle trattative saranno inevitabilmente sviluppate con l'arrivo del nuovo tecnico, anche se la dirigenza bianconera avrebbe comunque individuato degli obiettivi sia per il centrocampo che per il settore avanzato. Il sogno per la mediana resta Paul Pogba, in uscita dal Manchester United, che secondo le ultime indiscrezioni, gradirebbe un ritorno alla Juventus. Piacciono anche Milinkovic Savic della Lazio, Ndombelé del Lione e Rabiot, che il 30 giugno si libera a parametro zero dal Paris Saint Germain.

L'arrivo di Hazard al Real Madrid potrebbe poi liberare due giocatori che interesserebbero alla Juventus: i centrocampisti offensivi Isco e James Rodriguez.