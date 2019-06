Nel calcio conosciamo tutti l'importanza che hanno assunto i siti di calcio scommesse, anche per quanto riguarda il Calciomercato. Sono quindi indicatori degli eventi che potrebbero accadere, come ad esempio le possibili trattative che potrebbero svilupparsi fra le società calcistiche. È il caso ad esempio del possibile trasferimento di Icardi dall'Inter, con il sito di scommesse Snai che ha rilasciato quote molto interessanti a tal riguardo. Secondo quest'ultimo infatti, la probabilità che l'argentino possa lasciare l'Inter è elevata, e la destinazione più probabile sembrerebbe proprio la Juventus.

Pubblicità

Pubblicità

Il passaggio ai bianconeri di Icardi è dato infatti a 1,60, mentre la conferma all'Inter è assai meno probabile, ovvero 4,00. Le altre quote invece riguardano le altre possibili destinazioni della punta argentina.

Le quote associate al possibile trasferimento di Icardi dall'Inter

Come dicevamo, la destinazione più probabile per Icardi secondo la Snai è la Juventus. Molto più alta la quota che riguarda l'eventuale passaggio del giocatore al Napoli e all'Atletico Madrid, dato a 7,50.

Secondo la Snai la Juve prenderà Icardi.

Anche Chelsea e Paris Saint Germain rientrano come possibili destinazioni, ma sono date a 15: molto più elevate invece le probabilità che riguardano il Milan (a 75) e la Roma (a 100). Da tutto ciò quindi evince che l'argentino dovrebbe essere uno dei principali obiettivi soprattutto per la Juventus, che però in caso di acquisto della punta, sarà inevitabilmente costretta a cedere qualche suo pezzo pregiato. In caso di mancato rinnovo del prestito del Chelsea, Higuain dovrebbe ritornare a Torino ma anche se dovesse arrivare Maurizio Sarri sulla panchina bianconera, non è detto che l'argentino resti in bianconero.

Pubblicità

In uscita ci sarebbe anche Mario Mandzukic, che interessa in Bundesliga, nello specifico al Borussia Dortmund, che sarebbe pronto a spendere anche 15 milioni di euro per la punta bianconera.

Il mercato della Juventus

Le esigenze principali per la rosa bianconera riguardano però soprattutto la difesa, considerando il ritiro di Andrea Barzagli ed il probabile mancato riscatto di Martin Caceres dalla Lazio. Proprio in caso di arrivo di Maurizio Sarri, la dirigenza bianconera potrebbe regalare al tecnico toscano uno dei giocatori che ha valorizzato maggiormente quando era al Napoli: parliamo del centrale difensivo Koulibaly.

Il senegalese ha però una valutazione elevata, si parla di oltre 100 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe diminuire l'esborso economico inserendo qualche contropartita tecnica gradita alla società campana. Come quinto centrale potrebbe arrivare Demiral dal Sassuolo, che dovrebbe arrivare a Torino per circa 15 milioni di euro. Anche Romero è praticamente un giocatore della Juventus, ma dovrebbe rimanere in prestito un altro anno al Genoa.