La Juventus sta lavorando molto intensamente per regalare a Maurizio Sarri una squadra sempre più forte. Fabio Paratici si sarebbe ormai assicurato Adrien Rabiot e Luca Pellegrini e sta trattando con l'Ajax per chiudere Matthijs De Ligt. Ma il mercato della Juve potrebbe riservare ancora molto sorprese visto che ogni campagna trasferimenti riserva sempre molte opportunità che si possono cogliere in qualsiasi momento. Uno dei nomi che nelle scorse settimane è stato accostato ai bianconeri è quello di Milinkovic Savic: il serbo della Lazio piace anche a molti altri club, ma il giocatore, stando a quanto afferma Il Messaggero, avrebbe deciso di dare la sua priorità alla Juve.

Pubblicità

Pubblicità

Dunque non resta che attendere di capire come evolverà questa situazione.

Non è da escludere che Juve e Roma facciano altri affari

Ieri, la Juve e la Roma hanno concluso uno scambio fra Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini: i bianconeri prenderanno 25 milioni per il terzino classe '93, mentre i giallorossi per il ragazzo classe 99 incasseranno 15 milioni. Ma non è da escludere che la Juve e la Roma nelle prossime settimane non possano nuovamente parlarsi e mettere in piedi altri affari.

Pubblicità

Infatti i bianconeri dovranno risolvere la questione Gonzalo Higuain mentre i giallorossi potrebbero dover cercare un centravanti. Dunque Juve e Roma potrebbe magari discutere del Pipita e in quella occasione chissà che non esca nuovamente il nome di Niccolò Zaniolo. Il centrocampista di Carrara è da sempre un pallino del ds della Juve che lo aveva inserito in una lista di giocatori che si era appuntato su un foglietto che aveva dimenticato in un bar qualche mese fa. Chissà che quindi nelle prossime settimane la Juve non torni alla carica proprio per Zaniolo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Sondaggio del Psg per Bonucci

Leonardo Bonucci, due estati fa, lasciava la Juventus per andare al Milan, esattamente un anno dopo faceva il percorso inverso e adess0 365 dopo si torna a parlare di lui in ottica mercato. Il numero 19 juventino, infatti, sarebbe finito nel mirino del Paris Saint Germain. Il club francese avrebbe fatto un sondaggio per Leonardo Bonucci e avrebbe contatto il suo entourage: al momento quello di Leonardo, di nuovo dirigente del Psg, sembra essere solo un sondaggio, ma nel mercato non si può escludere nulla.

L'arrivo di Matthijs De Ligt non garantirebbe più il posto da titolare per Leonardo Bonucci e perciò non è del tutto da scartare l'ipotesi che il difensore viterbese sia tentato da un'eventuale proposta. Poi però ci sarebbe anche da capire cosa ne penserebbe Fabio Paratici, che potrebbe non voler cedere nuovamente Leonardo Bonucci. Al momento dunque quello del Paris Saint Germain per il difensore juventino è solo un sondaggio, ma la situazione dovrà essere monitorata.