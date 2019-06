Quella di ieri è stata una giornata molto intensa per Fabio Paratici. Il ds della Juventus, infatti, avrebbe messo a segno dei colpi importanti. I bianconeri hanno prima sostanzialmente concluso un accordo con la Roma per lo scambio fra Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini. Il terzino classe '93 lascia la Juve dopo un solo anno e stamattina ha già fatto le visite mediche con la Roma. Mentre i bianconeri stanno definendo gli ultimi dettagli per Luca Pellegrini.

Pubblicità

Pubblicità

Lo scambio con la Roma non è stato il solo affare concluso da Fabio Paratici. Infatti, il dirigente juventino venerdì pomeriggio ha lasciato Milano per volare a Parigi e trattare con la mamma di Adrien Rabiot. Il francese avrebbe ormai sciolto le riserve e ora mancherebbero solo le visite mediche, la firma e l'annuncio ufficiale. Dunque dopo aver chiuso queste due operazioni adesso la Juve deve concentrarsi per definire la trattativa per Matthijs De Ligt. Nel weekend sarebbero previsti altri contatti tra i bianconeri e gli olandesi proprio per chiudere l'affare per il difensore classe '99.

Pubblicità

La Juve prova a chiudere per De Ligt

La Juve da ormai diversi giorni è al lavoro per arrivare a Matthijs De Ligt. L'olandese è infatti l'obiettivo numero uno per rinforzare la difesa di Maurizio Sarri è già da qualche giorno i bianconeri avrebbero raggiunto l'accordo con l'entourage del ragazzo sulla base di un contratto da 8 milioni più 4 di bonus.

Adesso ovviamente Fabio Paratici starebbe trattando con l'Ajax per chiudere definitivamente l'affare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il club olandese per il difensore classe '99 vorrebbe circa 75 milioni, nel weekend comunque le parti continueranno a sentirsi e la speranza è di trovare un'intesa quanto prima.

Rabiot vicino a un quadriennale, visite mediche per tre giocatori della Juve

Adrien Rabiot il prossimo anno dovrebbe vestire la maglia della Juventus. Il francese e il club bianconero avrebbero già definito gli ultimi dettagli e per farlo Fabio Paratici ieri pomeriggio è volato a Parigi proprio per parlare con la signora Veronique.

La Juventus, prendendo Rabiot a parametro zero, ovviamente pagherà una commissione, mentre il giocatore si legherà con i campioni d'Italia per 4 anni a 7 milioni di euro all'anno.

Questa mattina, al JMedical si sono presentati tre giocatori della Juventus. Infatti, Wojciech Szczesny, Mattia Perin e Marko Pjaca hanno svolto delle visite mediche. Gli altri giocatori della Juve, invece, restano in vacanza e dovrebbero rientrare a Torino solo poche ore prima dell'inizio del raduno estivo che dovrebbe prendere il via il 10 di luglio.

Pubblicità

Da quel giorno i campioni bianconeri inizieranno a preparare la nuova stagione e lo faranno nel loro centro sportivo della Continassa. Il 18 luglio, invece, per la Juve sarà il giorno di partire direzione Asia per la tournée estiva.

Incontro speciale per Bernardeschi

La scorsa settimana, David Beckham è stato a Milano per partecipare ad un evento. L'ex calciatore è sempre molto amato da tutti i risposi del calcio e per molti giocatori è da sempre un punto di riferimento.

Pubblicità

All'evento al quale ha partecipato l'inglese c'era anche un campione della Juve ovvero Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino ha così avuto la possibilità di vedere l'ex calciatore inglese. Bernardeschi, sui suoi profili social, ha condiviso proprio una foto che lo ritrae con Beckham. Questa immagine ha fatto il giro del web e le tifose juventine hanno senza dubbio apprezzato questo scatto.