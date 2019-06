Federico Chiesa è uno dei giovani italiani più talentuosi. Per lui si sono mosse diverse società, per provare a portarlo lontano da Firenze. Momentaneamente nessuna è riuscita nell'impresa, anche perché la viola in questo momento è alle prese con altre questioni. I Della Valle hanno ormai ceduto il club all'italo americano Commisso, con il quale ora sarà necessario trattare. Intanto secondo Sky, il calciatore avrebbe trovato un accordo economico con la Juventus. La notizia è stata riportata anche dal sito Spietmediaset, e da tanti altri siti sportivi.

Pubblicità

Pubblicità

I dettagli dell'accordo

L'entourage di Federico Chiesa, avrebbe quindi trovato l'accordo con il club di corso Galileo Ferraris. Si parla di un contratto quinquennale a 5 milioni metti a stagione. Una cifra certamente importante, per un ragazzo di soli 21 anni. Si tratta però di uno dei più grandi talenti dell'intero panorama calcistico mondiale. Ecco perché su di lui, si era scatenata una vera e propria asta. L'altra protagonista del contendere era l'Inter, che adesso rischia di dover virare su un altro obiettivo. Per i nerazzurri e Antonio Conte, si tratterebbe della prima sconfitta fuori dal campo nei confronti dei bianconeri.

Federico Chiesa ha trovato l'accordo con la Juventus

La trattativa con la Fiorentina

Dopo aver raggiunto l'intesa con il calciatore, il club di Andrea Agnelli adesso dovrà trattare con la Viola, per cercare di trovare l'intesa sul costo del cartellino. Chiesa pare abbia una valutazione di circa 60-70 milioni di euro. Una cifra considerevole, che nel mercato odierno pare essere in linea con le altre valutazioni. Per cercare di ammortizzare l'esborso cash del cartellino, i bianconeri pare abbiano in mente di inserire una o due contropartite tecniche.

Pubblicità

Inizialmente si era parlato di Orsolini, ma nella trattativa potrebbe essere inserito anche qualche giovane, attualmente in prestito in qualche altra squadra. In alternativa potrebbe finire all'interno dell'affare anche il cartellino di uno dei giocatori in rosa, considerato in esubero dalla società.

La scelta di Federico Chiesa

Federico Chiesa avrebbe quindi scelto la Juventus. Il fatto che la Fiorentina non abbia ancora trattatto con il club bianconero, potrebbe rappresentare un ostacolo.

A quel punto però, entrarebbe in gioco la volontà del giocatore. Chiesa dovrebbe chiedere di essere ceduto, manifestando di fatto la sua volontà. A Firenze intanto si apprestano a vivere l'ennesimo "tradimento". Dopo Baggio e Bernardeschi, potrebbe a breve consumarsi un altro colpo di scena. Chiesa ormai sembrerebbe sempre più vicino alla Juve, i bianconeri attendono solo di poterlo abbracciare.