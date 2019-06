In casa Juventus è tempo di decidere il futuro e i tifosi bianconeri sperano di sapere al più presto chi sarà il nuovo allenatore, anche se al momento non ci sono certezze in tal senso.

Nelle ultime ore intanto si sono fatte insistenti le voci di un possibile ritorno a Torino di Paul Pogba. Infatti, il francese, secondo Sky Sport, avrebbe dato il proprio assenso alla Juve per tornare alla corte della Vecchia Signora. Il prossimo passo che dovrebbe compiere Fabio Paratici è quello di trovare un accordo con il Manchester United.

Una quindicina di giorni fa Pogba era a Torino per partecipare alla festa di addio al calcio di Barzagli, a testimonianza del fatto che il suo rapporto con l'ambiente juventino è ottimo.

Pogba potrebbe tornare a Torino

Tre anni fa Paul Pogba lasciava la Juventus per andare al Manchester United per più di 100 milioni. Adesso il francese potrebbe fare il percorso inverso e tornare a Torino dopo solo tre stagioni. Di certo, il club inglese non farà sconti e cercherà di incassare una cifra molto simile a quella sborsata nel 2016.

Non è da escludere nemmeno che in questa trattativa possa essere inserita una contropartita tecnica. Infatti, al Manchester United piace molto Paulo Dybala e chissà che i due club, nell'ambito di una possibile trattativa per Pogba, non possano inserire proprio l'argentino.

Di certo in estate la Juve cercherà di rinforzare il suo centrocampo e, se non dovesse riuscire ad arrivare al francese, potrebbe virare su Milinkovic Savic. Tra l'altro Paratici avrebbe già un accordo di massima con il serbo.

Il problema in questo caso sarebbe legato alle richieste molto elevate della Lazio.

Pogba e Milinkovic Savic sembrano così essere in ballottaggio per rinforzare la mediana della Juve e adesso non resta che attendere gli eventuali sviluppi su questi due fronti.

Cancelo potrebbe partire

La Juve, in estate, penserà sicuramente a rinforzare la sua rosa ma ci sarà anche qualche partenza. Infatti, alcune cessioni potrebbero essere necessarie proprio per finanziare un grande colpo in entrata.

Uno dei nomi in uscita potrebbe essere Joao Cancelo. Il portoghese piace molto al Manchester City, che sarebbe disposto a presentare un'offerta di tutto rispetto. Gli inglesi potrebbero offrire una cifra intorno ai 50 milioni di sterline. Ovviamente se la Juve dalla cessione del portoghese dovesse ricavare una cifra del genere farebbe un'ottima plusvalenza.

Di certo però per sapere se Cancelo partirà oppure no occorrerà attendere l'arrivo del nuovo tecnico.

Il sostituto di Massimiliano Allegri avrà il compito di dire chi vorrà confermare dell'attuale rosa e chi invece può essere ceduto.

Al momento sul fronte allenatore non ci sono sostanziali novità e Maurizio Sarri sembra essere il candidato numero uno per la panchina della Juve. Il tecnico toscano deve però ancora liberarsi ufficialmente dal Chelsea solo allora potrà trovare un nuovo impiego.