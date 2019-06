Ci attendiamo un mercato ricco di trasferimenti, con la Juventus che potrebbe essere una delle protagoniste indiscusse dell'estate. Ufficializzato e presentato il nuovo tecnico Sarri, è tempo per la dirigenza bianconera di lavorare all'arrivo di giocatori funzionali al gioco del tecnico toscano. Bisognerà però considerare sempre il bilancio, anche perché l'approvazione di fine giugno potrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro.

Per arrivare quindi ai grandi campioni, potrebbe essere necessario cedere qualche pezzo pregiato sul mercato. La partenza più probabile è quella di Joao Cancelo che potrebbe trasferirsi al Manchester City per 60 milioni di euro, ma potrebbe non essere il solo 'sacrificio': come scrive Don Balon, la Juventus vorrebbe acquistare Paul Pogba, e per arrivare al mediano francese, potrebbe decidere di vendere non solo il terzino portoghese ma anche Paulo Dybala e Douglas Costa

Juventus: obiettivo Pogba

Secondo il noto giornale sportivo spagnolo 'Don Balon', la Juventus vuole Paul Pogba ed è pronta a cedere alcuni suoi giocatori per finanziare il suo acquisto.

Il Manchester United valuta il francese almeno 120 milioni di euro, soldi che potrebbero essere garantiti dalle possibili cessioni di Dybala (valutato intorno ai 100 milioni di euro) e di Douglas Costa (valutato 60 milioni di euro). Un'indiscrezione che in qualche modo cozza con le recenti parole di Maurizio Sarri durante la conferenza stampa di presentazione, in cui ha sottolineato di voler puntare sui giocatori di qualità come Dybala e Douglas Costa, aggiungendo inoltre che vorrà parlarci singolarmente.

Resta evidente però l'interesse della Juventus per Pogba e la volontà del francese, che sempre secondo Don Balon, preferirebbe trasferirsi alla Juventus in quanto sarebbe stuzzicato da un ritorno a Torino. Di certo anche il Real Madrid sarebbe interessato al francese, con Zidane suo grande estimatore.

Il mercato della Juventus

Per finanziare il mercato, è probabile che la dirigenza bianconera debba affidarsi ad alcune cessioni pesanti: da Joao Cancelo (vicino al Manchester City), fino ad arrivare a Khedira e Mandzukic (che piace in Bundesliga), alla possibile partenza di Higuain, al ritorno dal prestito al Chelsea.

In tema arrivi i nomi più chiacchierati sono i soliti: De Ligt, Rabiot, Trippier come alternativa a Joao Cancelo mentre in caso di cessione di Mandzukic e Higuain, non è da escludere un'offerta per Mauro Icardi dell'Inter. Sembra invece tramontata, almeno per adesso, la possibilità di arrivare a Federico Chiesa, che in qualche modo la nuova proprietà della Fiorentina avrebbe dichiarato incedibile.