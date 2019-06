Ufficializzato il nuovo tecnico bianconero, Maurizio Sarri (dovrebbe firmare un triennale da 6 milioni di euro a stagione più bonus), la Juventus è pronta a lanciarsi sul mercato alla ricerca di giocatori funzionali al gioco offensivo dell'ex Chelsea.

In questi giorni di attesa dell'annuncio dell'ingaggio del nuovo allenatore, la dirigenza juventina ha continuato a lavorare su alcuni giocatori. In particolare, il direttore sportivo Fabio Paratici vorrebbe regalare a Sarri un top-player per la mediana.

La disfatta in Champions League contro l'Ajax ha messo in evidenza i limiti tecnici di un centrocampo che ha bisogno di qualità. I vertici della società torinese avrebbero individuato in Paul Pogba l'uomo giusto e, d'altronde, sembra che anche il francese - come riporta la Gazzetta dello Sport - gradisca l'idea di un ritorno alla "Vecchia Signora" per rilanciarsi dopo tre stagioni non di certo memorabili al Manchester United.

Pogba vorrebbe ritornare alla Juventus

Il centrocampista francese gradirebbe una nuova avventura alla Juventus dove potrebbe rilanciare le sue ambizioni, trovando l'ambiente ideale per esprimersi al meglio.

Il problema, semmai, risiede nella trattativa da imbastire con il Manchester United che, fra le altre cose, di recente ha fatto sapere di non essere intenzionato a cedere il campione del mondo transalpino.

Tuttavia, come spesso accade in sede di mercato, alla fine potrebbe risultare decisiva la volontà del calciatore che sarebbe desideroso di intraprendere una nuova esperienza professionale, anche perché il prossimo anno i Red Devils non disputeranno la Champions League.

La valutazione del 26enne francese è di circa 150 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe ridurre l'esborso economico inserendo alcune contropartite tecniche gradite alla società inglese. Oltre al club piemontese, anche il Real Madrid sarebbe interessato a Pogba, e di certo alla società spagnola non mancano le risorse finanziarie per un investimento cospicuo, come ha già fatto di recente con Hazard, prelevato dal Chelsea per più di 100 milioni di euro.

Il mercato della Juventus passa anche per le cessioni

Per quanto Pogba possa essere un obiettivo, per la Juventus resta comunque piuttosto complicato avviare una trattativa con il Manchester United. Ad ogni modo, prima di lanciarsi pesantemente sul mercato, la società bianconera dovrà procedere con delle cessioni importanti: al momento i maggiori indiziati alla partenza sono Joao Cancelo, vicino al Manchester City (la Juventus vuole 60 milioni di euro per il portoghese), Alex Sandro che potrebbe andare al Paris Saint-Germain soprattutto dopo l'arrivo nel club transalpino di Leonardo come direttore sportivo, noto estimatore del terzino brasiliano.

Infine altre cessioni potrebbero essere quelle di Khedira, Mandzukic e, nonostante le smentite del fratello-procuratore, anche di Gonzalo Higuain.