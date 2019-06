Questa settimana, forse si conoscerà il nome del nuovo allenatore della Juventus. Al momento continuano ad alternarsi due correnti di pensiero quello che porta a Maurizio Sarri e quella che porta a Pep Guardiola. Il tecnico toscano sembra favorito per sostituire Massimiliano Allegri e probabilmente si sta solo attendendo che il Chelsea lo liberi. Le voci, però, che portano a Guardiola non accennano a fermarsi. Del possibile arrivo a Torino del tecnico catalano ne ha parlato anche Ilario Di Giovambattista che con un tweet ha parlato proprio di quello che sarà il futuro della panchina bianconera sottolineando che Andrea Agnelli non vorrebbe solo un buon allenatore ma il top.

Pubblicità

Pubblicità

Di Giovambattista: 'Alcuni tasselli portano a Guardiola'

In questi giorni sui social e non solo è in atto una vera e propria battaglia fra due fazioni quella che sostiene che il prossimo allenatore della Juve sarà Maurizio Sarri e quella che vede Pep Guardiola sulla panchina bianconera. Adesso non resta che attendere gli sviluppi per capire chi la spunterà. Anche perché questa sembra essere la settimana giusta per sciogliere le riserve sul nuovo tecnico della Vecchia Signora.

Juventus, Di Giovambattista: 'Agnelli vuole il top, non un bravo mister'

Ilario Di Giovambattista, giornalista di Radio Radio, tramite Twitter, si è espresso in tal senso e ha spiegato che molti tasselli portano al nome di Guardiola come futuro allenatore della Juve: "Sarà una illusione come dicono esimi giornalisti ma alcuni tasselli portano Guardiola alla Juventus", ha spiegato il cronista che poi ha aggiunto che il Presidente Andrea Agnelli non vuole un bravo mister ma vuole il top. Di Giovambattista ha anche sottolineato che Maurizio Sarri non sarebbe un ripiego per la Juve, ma che certamente poter unire nella stessa squadra Guardiola e Cristiano Ronaldo è da livelli planetari.

Pubblicità

Il giornalista ha chiuso il suo pensiero espresso proprio su Twitter con l'ormai famosa citazione di Pavel Nedved che qualche settimana fa dichiarò: "Chi vivrà, vedrà".

La Juve presenta la maglia pre - match

La Juventus, ad oggi, non conosce ancora il nome del nuovo allenatore, ma pensa già alla prossima stagione. Una stagione che prenderà il via a luglio quando inizierà il ritiro estivo e li inizierà a delinearsi la squadra del futuro. Dunque in attesa di avere certezze sulla nuova guida tecnica, la Juve, questa mattina, tramite i suoi profilo social ha presentato quella che sarà la maglia che i giocatori indosseranno prima dei match.

Come modello per presentare questa nuova t-shirt è stato scelto Moise Kean. La nuova maglia pre - match è stata creata con la plastica recuperata negli oceani, questo stesso materiale già utilizzato lo scorso anno per la terza maglia della Juve.