Maurizio Sarri, nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Juventus, ha spiegato che nei prossimi giorni incontrerà personalmente alcuni dei giocatori più rappresentativi. Il primo con il quale parlerà il neo tecnico bianconero è Cristiano Ronaldo. Sarri, accompagnato da Paratici, già nel weekend dovrebbe raggiungere il portoghese in vacanza. Nel summit tra l'allenatore e Cristiano Ronaldo si valuteranno le migliori soluzioni per il futuro della Juve sia a livello tattico che di mercato.

Pubblicità

Pubblicità

L'intenzione di Sarri è quella di capire che gioco predilige CR7. Infatti, l'allenatore ha una filosofia di gioco ben precisa che non varierà ma che però dovrà necessariamente adattarsi alle caratteristiche dei giocatori.

Sarri può utilizzare CR7 in diversi moduli

Maurizio Sarri, nella presentazione ieri mattina, ha spiegato qual è la sua filosofia di gioco, una filosofia sulla quale lavora minuziosamente e lo fa soprattutto su 70 metri di campo, mentre nei restanti 30 metri lascia grande libertà ai suoi giocatori.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

Proprio negli ultimi 30 metri agirà Cristiano Ronaldo. Sarri, nel confronto che avrà nei prossimi giorni con CR7 parlerà di tattica e anche di mercato. L'allenatore vuole capire se il portoghese può agire come centravanti in un 4-3-3 o se preferisce agire in fascia. Ma Sarri non è un allenatore che si sofferma su un solo modulo perciò propria a CR7 anche l'opzione 4-3-1-2. Da questo incontro tra l'allenatore è il fenomeno di Madeira si potranno trarre anche alcune indicazioni di mercato.

Pubblicità

Infatti, non è da escludere che Sarri possa chiedere a Ronaldo un parere anche su Higuain. Il Pipita potrebbe restare a Torino, ma certi equilibri vanno rispettati perciò la posizione dell'argentino è ancora tutta da valutare. Dunque al momento, le certezze in attacco sono due CR7 e Federico Bernardeschi, è possibile che bella prossima stagione il mister toscano cerchi di rilanciare Paulo Dybala e soprattutto Douglas Costa. I temi per Sarri sono tanti e dall'incontro con Cristiano Ronaldo il tecnico potrebbe avere le idee ancora più chiare.

Il raduno partirà tra l'8 e il 10 luglio

Con l'arrivo di Maurizio Sarri prende sempre più forma l'agenda estiva della Juve. Infatti, i giocatori bianconeri ai primi di luglio termineranno le loro vacanze visto che ancora non è stata fissata una data ufficiale ma molto probabilmente il ritiro estivo partirà tra l'8 e il 10 luglio. Poi il 18 luglio Cristiano Ronaldo e compagni partiranno per l'Asia dove saranno impegnati nella tournée estiva. La prima amichevole per la Juve si disputerà il 21 luglio contro il Tottenham: successivamente i campioni d'Italia giocheranno altri due match contro Inter e Atletico Madrid.

Pubblicità

La sfida contro i nerazzurri si disputerà il 24 luglio. Subito dopo la partita contro l'Inter la squadra tornerà in Italia per proseguire la preparazione e fino al 10 agosto giorno in cui la Vecchia Signora sfiderà l'Atletico Madrid. La Juve starebbe pensando di aggiungere un'altra amichevole oltre al tradizionale vernissage di Villar Perosa, ma questo aspetto verrà valutato solo quando si saprà ufficialmente se la Supercoppa si disputerà d'estate o d'inverno.

Pubblicità

Sarà dunque un'estate intensa per la Juve di Sarri che presto sarà chiamata alla prova del campo: intanto il tecnico pensa anche ad alcuni aspetti logistici e stando a quanto afferma "La Repubblica di Torino" l'allenatore starebbe cercando casa vicino al centro sportivo della Continassa. Il tecnico quindi non dovrebbe andare a vivere in centro o in collina.