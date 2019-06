Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus? Nessuno ad oggi può dirlo, se non le tante esternazioni da parte dei giornali o qualche incontro fatto a Milano tra lo stesso allenatore e qualche alto dirigente della Juventus. Sicuramente l'allenatore ex Napoli ed attuale del Chelsea rimane in pole position, nonostante le dure parole espresse nei suoi confronti dall'ex presidente della Juve Cobolli Gigli, ma torna in quota anche il nome di Pep Guardiola.

Pubblicità

Pubblicità

Il nome dell'allenatore spagnolo torna in auge perché potrebbe arrivare una sanzione della Uefa al Manchester City che lo escluderebbe dalla prossima Champions League, e sicuramente questo Guardiola non può permetterselo. In quel caso l'ipotesi che Pep Guardiola possa approdare alla Juventus [VIDEO] sarebbe tutt'altro che peregrina.

Tutto questo prende corpo anche secondo gli analisti [VIDEO]di Sisal Matchpoint. Tant'è che la sua quota che attesterebbe Guardiola come allenatore alla Juventus, è stata dimezzata da 5 a 2,50. Mentre la quota di Maurizio Sarri resta la scelta più probabile: la quota viene data a 1,25 volte la posta giocata.

La Juventus e Guardiola verso un accordo?

Le probabili partenze e gli arrivi in casa bianconera

La strada verso Manchester sembra essere ormai quella maestra per Joao Cancelo. Prima in prestito con l'Inter, poi un ritorno al Valencia, in quanto l'Inter non avrebbe potuto riscattarlo. Nel 2018-19 la stagione con la Juventus, poi la magra prestazione dell'annata 2019, e il continuo declino e le prestazioni non brillanti. Ora praticamente sembra quasi fatto l'accordo con il Manchester City.

Pubblicità

Sessanta milioni di euro, questo è il costo del giocatore che il club inglese dovrebbe versare nelle casse della società di via Galileo Ferraris. Per quanto riguarda gli arrivi, invece, in testa alla lista dei desideri della società bianconera c'è sempre Paul Pogba. I contatti procedono a piccoli passi fra il giocatore, il suo manager Mino Raiola e la società inglese.

Il problema che sembra essere nato negli ultimi tempi per la Juventus è la concorrenza non tanto del Real Madrid, ma soprattutto quella del Manchester United, che sembra aver chiesto molto di più rispetto a quello che la società bianconera avrebbe offerto.

Il club inglese dei Red Devils considera il Polpo al centro del proprio progetto, soprattutto il tecnico Ole Gunnar Solskjer che ritiene il campione del mondo incedibile, dopo che è stato rigenerato sotto la sua guida, offuscato completamente invece sotto la guida di José Mourinho. Secondo molti, non si tratterebbe di soldi ma di uomo immagine e soprattutto di una squadra costruita praticamente attorno a lui. Ma gli inglesi debbono fare i conti con il giocatore, che avrebbe espresso più volte la volontà di lasciare l'Inghilterra.