L'attenzione mediatica riguarda inevitabilmente il prossimo tecnico bianconero ma la dirigenza della Juventus continua a lavorare sul mercato per allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Sarà però importante tenere sotto controllo il bilancio d'esercizio, che a fine giugno sarà approvato: secondo il Sole 24 Ore, la Juventus potrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro, dovuta soprattutto all'ingente investimento dello scorso anno, ovvero l'acquisto di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid.

Questo potrebbe significare qualche cessione pesante e le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Gazzetta dello Sport sembrano confermare la possibilità che uno dei prezzi pregiati della rosa bianconera, arrivato con gli squilli di tromba la scorsa stagione, potrebbe già lasciare la Juventus quest'estate.

Joao Cancelo, pronta offerta del Manchester City

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Gazzetta dello Sport, il Manchester City potrebbe presentare un'offerta per l'acquisto di Joao Cancelo, terzino portoghese arrivato lo scorso anno alla Juventus per 40 milioni di euro.

Juventus: proposto scambio Cancelo-Danilo più soldi.

Inizialmente si era parlato di un'offerta cash della società inglese da 60 milioni di euro, ma nelle ultime ore il City starebbe pensando di inserire una contropartita tecnica per diminuire i contanti da pagare ai bianconeri. La nuova offerta comprenderebbe 40 milioni di euro più il terzino destro brasiliano Danilo, valutato dalla società inglese 20 milioni di euro. In tal modo sarebbe comunque una plusvalenza per la Juventus, e sappiamo dell'importanza di queste operazioni finanziarie ai fini del bilancio d'esercizio.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport però, i bianconeri preferirebbero solo cash, senza l'inserimento di giocatori. In ogni caso si dovrà aspettare l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero, che deciderà insieme alla società acquisti e cessioni della rosa bianconera.

Il mercato della Juventus

L'esigenza principale della Juventus resta però la difesa, dati il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di Martin Caceres, destinato a ritornare alla Lazio.

Sarebbe già stato definito l'acquisto di Demiral dal Sassuolo per 15 milioni di euro, come ha confermato anche il noto giornalista sportivo esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio. Servirà però un altro difensore, piacciono Koulibaly del Napoli, Hummels del Bayern Monaco e Manolas della Roma. Sulla mediana il sogno resta Paul Pogba, in uscita dal Manchester United mentre nel settore avanzato, come conferma Sky Sport, sarebbe stata trovata un'intesa contrattuale fra la Juventus e Federico Chiesa, centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini.

I bianconeri dovranno trattare eventualmente con la nuova proprietà della Fiorentina.