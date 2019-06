Questi sono giorni molto caldi per Fabio Paratici che sta cercando di rinforzare la Juventus. Il direttore sportivo bianconero ha imbastito diverse trattative per regalare a Maurizio Sarri sia in difesa che a centrocampo. Uno degli obiettivi per la linea mediana sembra essere Adrien Rabiot. Il francese è un'opportunità per la Juve che potrebbe assicurarselo a parametro zero. Su questo fronte i bianconeri sarebbero abbastanza ottimisti visto che sarebbe arrivato anche il sì di Veronique, la mamma-agente di Rabiot.

Pubblicità

Pubblicità

La Juve vuole rinforzare il centrocampo

La Juve, in questa sessione di mercato, vuole rinforzare soprattutto il centrocampo e per farlo sta seguendo profili dal grande tasso di qualità. Uno dei nomi al vaglio di Fabio Paratici è quello di Adrien Rabiot. Per il francese la Juve ha mosso passi importanti e presto questo affare potrebbe chiudersi. Rabiot è libero a parametro zero e su di lui c'erano molti club importanti come per esempio il Barcellona.

Pubblicità

Il club blaugrana, però, si sarebbe tirato indietro e così il ragazzo ha iniziato a sentire anche altre offerte. Qualche mese fa la Juve si era già fatta avanti con l'entourage di Rabiot che avrebbe chiesto più di 10 milioni di ingaggio. I bianconeri perciò hanno desistito, ma qualche giorno fa i contatti sono ripresi e il francese avrebbe parlato con i Campioni d'Italia spiegando che fosse disposto ad abbassare le sue pretese. I discorsi così sono ripresi e adesso l'affare sembra destinato ad andare in porto visto che sarebbe arrivato anche il sì di Veronique, la mamma del centrocampista che è sempre un osso duro in fase di trattativa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

La signora Rabiot, però, si sarebbe convinta e dunque c'è ottimismo affinché la Juve possa arrivare al centrocampista classe '95. Ovviamente quando si trattano giocatori a parametro zero bisogna sempre stare attenti ad eventuali inserimenti ed è giusto essere prudenti, ma è possibile che il francese possa essere uno dei regali che Fabio Paratici farà a Maurizio Sarri.

Pogba resterebbe il sogno di Paratici

Il possibile arrivo alla Juve di Adrien Rabiot non escluderebbe un altro ingresso a centrocampo.

Infatti, i bianconeri potrebbero decidere di cedere sia Sami Khedira che Blaise Matuidi. Per questo motivo la Juve non avrebbe abbandonato il sogno di arrivare a Paul Pogba. Il francese sarebbe disposto a tornare a Torino e preferirebbe i bianconeri al Real Madrid. Il Manchester United, però, vorrebbe circa 150 milioni, una cifra davvero elevata e questo potrebbe essere un ostacolo per i bianconeri. In ogni caso non resta che attendere gli sviluppi intorno al francese per capire se davvero Paratici affonderà il colpo per provare a riportarlo a Torino.